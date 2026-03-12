我是廣告 請繼續往下閱讀

▲瑞莎（中）經常帶著小選手們出國比賽，甘願為台灣體操界付出。（圖／瑞莎 Larisa﻿臉書）

女星瑞莎作為瑞星體操協會創辦人，昨（11）日在臉書發文跟大家介紹新學員星彤（Arissa Li），表示星彤有美國護照，她在當地比賽中拿下全美全能冠軍，原本可以繼續在美國參與國際賽事，但星彤卻選擇返台，將參加青少年國手選拔，爭取披上中華隊戰袍。這份想為台爭光的心感動網友，也讓人聯想到選擇代表台灣出戰2026世界棒球經典賽（WBC）的美台混血球員費仔（Stuart Fairchild），直呼星彤就是體操界的費仔。瑞莎在貼文中形容星彤是非常漂亮、努力又堅強的學員，「今年星彤在美國Challenge Cup Junior組比賽中拿下了全美全能冠軍。原本依照美國體操協會的安排，她將代表美國參加接下來的國際賽事。」。瑞莎被星彤的愛台舉動感動，更透露星彤幾週前也有去到愛沙尼亞參加Miss Valentine國際賽，「今年共有60個國家參加，星彤在球項目獲得銅牌，表現非常出色！」她也表示瑞星會全力支持星彤訓練、比賽，希望未來能一起在國際舞台上，讓世界看見台灣韻律體操的努力與實力。瑞莎更預告，星彤將在3月21日參加體操協會舉辦的青少年國手選拔，她相信星彤能發揮最佳實力、順利入選。瑞莎的介紹文曝光後，讓這位年僅14歲的體操女孩受到關注，貼文吸引2.3萬人按讚，大家看了也紛紛留言給予鼓勵：「星彤加油！瑞莎加油，謝謝妳們選擇台灣，讓世界看見台灣」、「謝謝瑞莎！Arrissa好優秀呀」、「預祝星彤選拔順利」。