義大利與墨西哥今（12）日上演晉級關鍵戰，本場攸關美國隊晉級與否，結果全隊24位美國籍球員的義大利拒絕上演爆冷，靠著打線爆發終場9：1擊敗墨西哥，與美國攜手挺進複賽。其中第2局更上演有趣畫面，義大利隊長帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）打出右外野深遠飛球，墨西哥外野手杜蘭（Jarren Duran）早早來到牆邊準備上演美技，結果球最後落到一位墨西哥球迷手中，形成全壘打，有球迷就笑說，「這老兄也是美國籍吧？」3連勝的美國隊昨戰意外踢到鐵板，以6：8輸給義大利，球隊陷入被淘汰危機。根據計算，美國隊得寄望義大利明天擊敗墨西哥、或是在比賽中至少得到4分，才能晉級，否則比較失分率後會被淘汰。因而義大利與墨西哥賽前，存在兩隊共同控分，最終由墨西哥贏球，聯手淘汰美國隊的陰謀論，結果比賽開打後，義大利直接打破謠言，第2局就靠著帕斯昆汀諾全壘打先馳得點，前五局就灌進5分，幫助美國晉級，帕斯昆汀諾本場有三響砲演出，成為挽救美國晉級路的大救星。然本場帕斯昆汀諾首轟也存在有趣鏡頭，第2局打出右外野深遠飛球，效力MLB波士頓紅襪的墨西哥外野手杜蘭早早跑到牆邊，抓準起跳時機想撈回全壘打，球最終卻被一位身穿墨西哥球衣的球迷幸運撿到，儘管墨西哥開場就落後，當下他仍開心地高舉球歡呼。有趣的是，身旁雖有部分墨西哥球迷攤手表達傻眼，但大多也是一起歡呼，享受棒球氛圍，儘管網路上有不少球迷傻眼，提出這人可能其實也是美國籍的言論，但也有人提出，他並未伸手搶球，也未與杜蘭手套接觸，只是幸運撿到球而已，「他有點無辜吧」、「這老兄很沉浸在比賽中」、「在台灣應該被炎上了」