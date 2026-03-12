我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）B組預賽最終戰，今（12）日由墨西哥對陣義大利，這將是決定B組兩支晉級隊伍的關鍵戰。此役義大利第四棒帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）徹底爆發，全場狂轟三支陽春全壘打，成為經典賽創立以來，史上首位達成「單場三響砲」壯舉的球員。這場歷史性的表現，也極大程度地影響了衛冕軍美國隊的晉級命運。效力於皇家隊的帕斯昆汀諾，過去最廣為人知的是他總能逼出大谷翔平的極速。2023年經典賽，大谷對他飆出赴美後最快的102英里（約164.2公里）；去年球季兩人再次對決，大谷又在他面前投出大聯盟生涯例行賽最快的101.7英里（約163.7公里）。然而在本屆賽事前三場，帕斯昆汀諾陷入12打數無安打的嚴重低潮。今日賽前他還是義大利休息室裡負責操作「義式濃縮咖啡機（Espresso Machine）」服務隊友的人，沒想到這一戰他終於能為自己煮上三杯慶祝咖啡。帕斯昆汀諾今日火力全開，三支全壘打皆為右外野方向的陽春砲：第2局率先開轟幫助義大利取得1比0先制；第6局再度敲出直擊右外野標竿的紅不讓，個人單場雙響；第8局瞄準對方失投，轟出本賽事史無前例的第三支全壘打。負責轉播的「Netflix」指出，這是WBC舉辦五屆賽事以來，首次有選手達成單場三支全壘打。當地電台廣播也興奮地高喊：「喝了三杯濃縮咖啡，今晚全義大利都要興奮得睡不著覺了！」帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）目前效力於美國職棒大聯盟（MLB）堪薩斯皇家隊，主要擔任一壘手與指定打擊。他在2019年選秀會上以第11輪被皇家隊選中，憑藉出色的打擊天賦迅速在小聯盟晉升，並於2022年正式登上大聯盟舞台，去年球季敲出了多達32發全壘打，還有113分打點，生涯總計70轟。這位左打重砲以極低的揮空率、絕佳的選球眼與強大的長打能力著稱，因其魁梧身材與姓氏諧音，被球迷親切地封為「帕斯誇奇」（Pasquatch，結合大腳怪Sasquatch之意），是皇家隊打線中極具威脅性的核心人物。身為義大利裔美國人，帕斯昆汀諾在國際賽場上選擇披上義大利國家隊戰袍，成為陣中不可或缺的看板球星。在世界棒球經典賽（WBC）的舞台上，他不僅一肩扛起義大利打線第四棒的重任，更以熱情開朗的性格凝聚球隊士氣，例如在休息室帶動充滿家鄉味的「義式濃縮咖啡」慶祝傳統。他屢屢在關鍵時刻展現過人的抗壓性與爆發力，不僅為義大利隊立下汗馬功勞，更讓自己成為國際棒壇極具話題性的焦點打者。義大利隊的「咖啡機慶祝」已成為本屆賽事的一大亮點。帕斯康提諾在擊出全壘打後回到休息室，終於不再是站在機器旁服務，而是大口喝下屬於自己的榮耀咖啡。