▲紐約大都會一哥索托（Juan Soto）年薪高達驚人的6,100萬美元（約19.8億台幣）。他以精準的選球與無死角的攻擊能力著稱，年僅27歲就已身價過百億台幣，（圖／美聯社／達志影像）

2026世界棒球經典賽（WBC）小組賽進入最後白熱化階段，本屆賽事被譽為史上最高水準，日本、美國及多明尼加等強權均派出頂尖大聯盟球員參戰。除了場上的火球與全壘打，球星們的身價同樣是球迷熱議的話題。根據數據網站Spotrac的最新資料，以下為本屆賽事年薪最高的六位頂級巨星，看看這些「移動豪宅」在國際賽場的驚人身價。身為全球棒壇最具知名度的巨星，大谷翔平本季年薪約為。雖然他簽下了運動史上最大的7億美元合約，但由於合約採「延遲支付」，大部分薪資將在未來發放，因此他在本榜單中僅列第六。不過，若計入代言與廣告收入，大谷依然是全球最會賺錢的棒球員。美國隊陣中的頂級強投史庫柏，近年憑藉強大的壓制力成為聯盟焦點，本季預估年薪約為。身為塞揚獎等級的投手，他在場上的每一球都價值連城，是美國隊捍衛冠軍頭銜的投手丘核心。美國隊的明星三壘手布雷格曼，今年以約的年薪位居第四。這位擁有兩座世界大賽冠軍戒指的強打，具備極佳的選球眼與長打力，他的經驗與領袖氣質是美國隊爭冠不可或缺的基石。紐約洋基隊的「法官」賈吉，以年薪排名第三。身為單季62轟紀錄保持人，賈吉不僅是美國隊的進攻核心，更是大聯盟強壯與力量的代名詞。他在打擊區的壓迫感，對任何國家的投手來說都是噩夢。多明尼加強大火力的代表人物小葛雷諾，本季年薪預估高達。遺傳了父親的名人堂基因，他擁有全聯盟最頂尖的擊球初速，是多明尼加重回經典賽王座的最大希望。本屆WBC的「打工皇帝」由多明尼加的強打少年索托奪下，年薪高達驚人的。索托以精準的選球與無死角的攻擊能力著稱，年僅27歲就已身價過百億台幣，他在場上與投手博弈的畫面，絕對是本屆賽事最貴、也最精彩的對決。