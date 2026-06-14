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比賽地點： 馬刺主場 （Frost Bank Center）





馬刺主場 （Frost Bank Center） 開賽時間： 6月14日（日）上午08：30





聖安東尼奧馬刺：忘掉前場遭翻盤陰霾，卸下想贏怕輸的心魔包袱

紐約尼克：乘著史詩逆轉餘威，祭出防守牢籠全力搶勝

聖安東尼奧馬刺：福克斯（De'Aaron Fox）

紐約尼克：阿奴諾比（OG Anunoby）

尼克能否客場奪冠封王： 手握3：1領先的尼克，能否一鼓作氣在客場搶下勝利，睽違53年再度捧起奧布萊恩金盃？還是背水一戰的馬刺能捍衛主場延長戰線？





手握3：1領先的尼克，能否一鼓作氣在客場搶下勝利，睽違53年再度捧起奧布萊恩金盃？還是背水一戰的馬刺能捍衛主場延長戰線？ 阿奴諾比的「FMVP奠基戰」： 上一場貢獻關鍵阻攻與神之手補籃、高居FMVP預測榜首的阿奴諾比，今日能否持續鎖死馬刺外圍，奠定總冠軍賽MVP的榮耀？





上一場貢獻關鍵阻攻與神之手補籃、高居FMVP預測榜首的阿奴諾比，今日能否持續鎖死馬刺外圍，奠定總冠軍賽MVP的榮耀？ 福克斯的控場與救贖： 上一場關鍵上籃遭到封阻的福克斯，回到德州主場後能否發揮老練的控場經驗，修正進攻細節幫助馬刺年輕小將們延長戰線？





上一場關鍵上籃遭到封阻的福克斯，回到德州主場後能否發揮老練的控場經驗，修正進攻細節幫助馬刺年輕小將們延長戰線？ 馬刺年輕陣容的抗壓考驗： 面臨命懸一線的淘汰邊緣，馬刺的年輕小將們能否克服心理包袱，修正細節挺身而出？





聖安東尼奧馬刺： Luke Kornet（生病，出賽成疑）。





Luke Kornet（生病，出賽成疑）。 紐約尼克：無重大傷兵。





時間 對戰組合 (客隊 vs. 主隊) 08:30 AM 紐約尼克 vs. 聖安東尼奧馬刺 (G5)

NBA 2025-26賽季總冠軍賽第五戰即將全面引爆！台灣時間6月14日，這場至高無上的榮耀對決將重返聖安東尼奧馬刺的主場Frost Bank Center。這場頂級對決在經歷了前四戰的慘烈廝殺後，局勢呈現關鍵分水嶺，作客紐約的馬刺雖然在G3扳回一城，但G4尼克卻在陷入多達29分落後的絕境下，上演了總冠軍賽歷史上最不可思議的超級大逆轉，以107：106氣走馬刺，系列賽取得3：1的絕對領先優勢。此役回歸大本營，退無可退、命懸一線的黑衫軍馬刺隊面臨背水一戰，必須在主場展開絕地大反撲，力拼在主場搶下一勝以扭轉劣勢；而手握聽牌優勢的紐約尼克，只要能順利攻下客場，便能睽違53年再度捧起金盃，這場攸關總冠軍金盃的終極大戰今天將全面引爆。✳️ 聖安東尼奧馬刺（西區第2）vs. 紐約尼克（東區第3）對於年輕的聖安東尼奧馬刺而言，在客場慘遭29分大逆轉無疑讓球隊陷入了生死邊緣。G4在關鍵時刻的細節失誤，導致大比分落入1：3的被動絕境。在沒有退路的生死戰中，馬刺回到自家主場，面臨了極大的抗壓考驗。一哥文班亞馬必須攜手重整旗鼓，而福克斯（De'Aaron Fox）則要發揮老練的控場經驗，修正進攻端的傳導細節並克服前場被逆轉的陰霾。這是一場捍衛尊嚴的絕地反擊戰，馬刺全隊已進入緊繃的作戰狀態，誓言全力拼下主場這一勝，將系列賽的懸念繼續延續下去。手握3：1優勢來到客場的紐約尼克，再度展現出東區龍頭的強大底蘊。在前一場戰役中，尼克靠著強悍的防守與核心球星的穩健發揮，成功逆轉聖城，目前距離隊史暌違已久的總冠軍僅差最後一場勝利。此役來到聖安東尼奧，教練團肯定會要求全隊延續窒息式的防守壓迫，並期望進攻端火力能徹底爆發，目標在聖安東尼奧不留情面地一舉擊潰馬刺，搶下睽違53年的總冠軍榮耀。✳️馬刺隨隊記者指出，黑衫軍在前一場失利的主因，在於手握大幅領先時的心態顯得有些急躁與保守，且核心在關鍵時刻遭到圍剿時發生了致命失誤。回到主場後，馬刺必須找回西區決賽時的防守侵略性，卸下想贏怕輸的心理包袱，後場需要重拾穩定的傳球節奏，活化分享球的路線。最重要的是在主場球迷的助威下保持冷靜，只要控制好末節失誤，馬刺仍有實力與尼克一較高下。尼克隊目前手握3：1的絕對心理優勢，前一場能順利勝出的關鍵，就在於成功執行了針對文班亞馬與福克斯的防守陷阱，並在決勝節展現了更成熟、更瘋狂的執行力。來到客場後，尼克在勝券在握的助威下，後場與鋒線核心需要維持穩定的防守節奏，活化分享球的路線。只要能掌控好防守籃板並控制好犯規，尼克非常有機會在今日將大比分鎖定在4：1並拋下奪冠彩帶。✳️馬刺隊的後場大腦「狐狸」福克斯，在即將到來的生死戰中面臨了職業生涯迄今最嚴苛的心理考驗。在上一場備受矚目的第四戰中，他在比賽最後的關鍵時刻，不知為何選擇了強行上籃，結果在空中被嚴防死守的阿奴諾比無情封下，直接葬送了馬刺扳平系列賽的大好贏球機會。明日回到主場一戰，全聖城都在期待這位全明星控衛能迅速擺脫關鍵失誤與被封蓋的陰霾，充分發揮他豐富的控場經驗，幫助馬刺年輕小將們延長戰線。尼克隊的防守大閘阿奴諾比，在總冠軍賽第四戰完全擦亮了「季後賽大心臟」的黃金招牌。在前一場至關重要的逆轉戰役中，這位神勇的頂級鋒線再度化身為紐約的救世主，連續在關鍵時刻頂住壓力完成不講理的單打與防守，不僅送出價值連城的關鍵阻攻，更完成「神之手」補籃幫助尼克完成總冠軍賽史上最大的29分差逆轉。目前阿奴諾比在FMVP預測排行榜上已經強勢躍升至榜首，全大蘋果城的球迷都在期待他今日能延續這股火燙的手感與領袖氣質，帶領尼克向總冠軍邁出最後一步。✳️✳️✳️ 62025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。🟡線上收看：