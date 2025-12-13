韓國音樂盛事「第40屆金唱片獎」確定於2026年1月10日登上台北大巨蛋，票價最低2980元、最高8980元，門票今（13）日上午11點30分於ibon售票系統開賣，《NOWNEWS今日新聞》已幫粉絲整理5大購票重點，除了通通實名制、1人限買2張，特別提醒ibon將於10點30分提前開放粉絲進入「虛擬等候室」排隊，開賣時間一到，系統將自動分配排隊序號依序進入購票頁面，歌迷搶票前務必確認會員帳號已是「登入狀態」，避免關鍵時刻卡住。
一：金唱片今天11：30開賣 ibon在10：30開放進等候室
本次金唱片獎門票將於12月13日上午11點30分正式開賣，不過ibon售票系統會提前1小時，也就是10點30分開放粉絲進入「虛擬等候室」，等開賣時間一到，系統會隨機分配排隊序號，讓大家依序進入購票頁面，提醒粉絲：拿到序號不代表一定買得到票，票量有限，仍以實際購票成功為準。
粉絲進入購票頁面後，官方提醒切勿同時開啟多個分頁選位，若電腦配位成功並進入購物車，請不要離開當下畫面，並務必在10分鐘內直接選擇付款方式完成結帳，避免座位被釋出；同時也請勿重複或額外送出配票請求。若已依序進入節目介紹、區域或張數選擇頁面，但現場已無剩餘票券，排隊序號逾時將由系統自動導回等候室，需重新排隊。
二：買票僅限電腦配位 每人限購2張
金唱片12月13日開賣當天，僅提供「電腦配位」方式購票，可選擇區域、系統預設為相鄰座位，但該區已無足夠連位，就需要重新選區；若能接受不連位，記得在選張數時勾選「接受不連位座位」。
而每個ibon會員帳號限購2張門票，支援行動裝置網頁操作，但仍需使用電腦配位系統完成選位。
三：視線受阻區先看清楚 B1這幾排要注意
官方特別提醒，B1層112～114區20至32排為視線受阻區，因控台與機器架設位置影響，可能無法完整觀看舞台內容。若對視角有要求，購票前務必確認清楚再下手，避免事後爭議。
四：一定要先登入會員 社群帳號是關鍵
在ibon購票前，務必先使用社群帳號登入，包括Google、uniopen、LINE或Apple都可以，系統會以該社群帳號綁定的電子郵件作為主要聯絡信箱，取票與查詢訂單時，也必須使用相同社群帳號登入，資料填錯會直接影響後續流程。
五：全區實名制上路 姓名、證件務必填對
本次金唱片獎全區採實名制，購票後需填寫每張票對應的進場者姓名與證件號碼，每筆訂單最多2張，且資料一經送出、訂單成立後就不能修改。
證件姓名僅限全繁體中文或全英文，不可中英混用，而可使用的有效證件包含身分證、駕照、健保卡或護照（非外籍人士請勿填寫護照），進場當天須攜帶有照片的證件正本，並與票券姓名一致，否則無法入場。
📌金唱片ibon售票系統官方傳送門：
https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/39311
韓國音樂盛事金唱片獎即將邁入第40屆，為紀念這個重要里程碑，主辦單位確定於2026年首度移師海外，1月10日在台北大巨蛋盛大舉辦，活動票價共分7種，從2980元至8980元不等。本屆來台出席陣容同樣誠意滿滿，18組藝人包含ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、MONSTA X、Stray Kids、TWS、ALLDAY PROJECT、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、LE SSERAFIM、NCT WISH、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ等；頒獎嘉賓則由宋仲基、邊佑錫、安孝燮、許光漢、蔡依林同台坐鎮，音樂與戲劇圈重量級卡司一次到齊，話題度持續延燒。
📌「第40屆金唱片獎」活動資訊：
活動日期：2026年1月10日（星期二）17：30
活動地點：台北大巨蛋
活動票價：8980元、7980元、6980元、5980元、4980元、3980元、2980元
開賣時間：2025年12月13日（星期六）11：30
售票系統：ibon
📌金唱片18組出席名單
📌金唱片40組入圍名單
📌金唱片5組頒獎人名單
📌資料來源：SuperDome 超級圓頂、ibon
我是廣告 請繼續往下閱讀
本次金唱片獎門票將於12月13日上午11點30分正式開賣，不過ibon售票系統會提前1小時，也就是10點30分開放粉絲進入「虛擬等候室」，等開賣時間一到，系統會隨機分配排隊序號，讓大家依序進入購票頁面，提醒粉絲：拿到序號不代表一定買得到票，票量有限，仍以實際購票成功為準。
粉絲進入購票頁面後，官方提醒切勿同時開啟多個分頁選位，若電腦配位成功並進入購物車，請不要離開當下畫面，並務必在10分鐘內直接選擇付款方式完成結帳，避免座位被釋出；同時也請勿重複或額外送出配票請求。若已依序進入節目介紹、區域或張數選擇頁面，但現場已無剩餘票券，排隊序號逾時將由系統自動導回等候室，需重新排隊。
二：買票僅限電腦配位 每人限購2張
金唱片12月13日開賣當天，僅提供「電腦配位」方式購票，可選擇區域、系統預設為相鄰座位，但該區已無足夠連位，就需要重新選區；若能接受不連位，記得在選張數時勾選「接受不連位座位」。
而每個ibon會員帳號限購2張門票，支援行動裝置網頁操作，但仍需使用電腦配位系統完成選位。
三：視線受阻區先看清楚 B1這幾排要注意
官方特別提醒，B1層112～114區20至32排為視線受阻區，因控台與機器架設位置影響，可能無法完整觀看舞台內容。若對視角有要求，購票前務必確認清楚再下手，避免事後爭議。
四：一定要先登入會員 社群帳號是關鍵
在ibon購票前，務必先使用社群帳號登入，包括Google、uniopen、LINE或Apple都可以，系統會以該社群帳號綁定的電子郵件作為主要聯絡信箱，取票與查詢訂單時，也必須使用相同社群帳號登入，資料填錯會直接影響後續流程。
五：全區實名制上路 姓名、證件務必填對
本次金唱片獎全區採實名制，購票後需填寫每張票對應的進場者姓名與證件號碼，每筆訂單最多2張，且資料一經送出、訂單成立後就不能修改。
證件姓名僅限全繁體中文或全英文，不可中英混用，而可使用的有效證件包含身分證、駕照、健保卡或護照（非外籍人士請勿填寫護照），進場當天須攜帶有照片的證件正本，並與票券姓名一致，否則無法入場。
📌金唱片ibon售票系統官方傳送門：
https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/39311
韓國音樂盛事金唱片獎即將邁入第40屆，為紀念這個重要里程碑，主辦單位確定於2026年首度移師海外，1月10日在台北大巨蛋盛大舉辦，活動票價共分7種，從2980元至8980元不等。本屆來台出席陣容同樣誠意滿滿，18組藝人包含ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、MONSTA X、Stray Kids、TWS、ALLDAY PROJECT、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、LE SSERAFIM、NCT WISH、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ等；頒獎嘉賓則由宋仲基、邊佑錫、安孝燮、許光漢、蔡依林同台坐鎮，音樂與戲劇圈重量級卡司一次到齊，話題度持續延燒。
📌「第40屆金唱片獎」活動資訊：
活動日期：2026年1月10日（星期二）17：30
活動地點：台北大巨蛋
活動票價：8980元、7980元、6980元、5980元、4980元、3980元、2980元
開賣時間：2025年12月13日（星期六）11：30
售票系統：ibon
📌金唱片18組出席名單
📌金唱片40組入圍名單
📌金唱片5組頒獎人名單
📌資料來源：SuperDome 超級圓頂、ibon