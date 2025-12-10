南韓音樂界盛典第40屆金唱片頒獎典禮將在明年1月10日在台北大巨蛋舉行，本月13日門票即將開賣，主辦方超級圓頂今（10）日繼續公開頒獎嘉賓陣容，竟有天后蔡依林和男神許光漢，讓粉絲又驚又喜。除了台灣巨星外，韓方的頒獎嘉賓還有邊佑錫、宋仲基、安孝燮，粉絲有望看到台韓巨星同框。
蔡依林大巨蛋開唱完 接力參加金唱片
超級圓頂今日在臉書陸續公開金唱片頒獎嘉賓陣容，蔡依林、許光漢出現在名單上，讓粉絲又驚又喜。蔡依林今年底才將在大巨蛋舉辦《PLEASURE》演唱會，一路從跨年唱到元旦，想不到1月10日又將再度現身大巨蛋參加金唱片頒獎典禮，是否會帶來驚喜演出，粉絲也超級期待。
許光漢在韓國也超紅 當過百想頒獎人
許光漢則自從演出台劇《想見你》後就人氣飆升，紅到韓國去。2023年時也曾受邀擔任第59屆「百想藝術大賞」頒獎嘉賓，成為該典禮上唯一一名海外頒獎人；入伍前許光漢還拍了Disney+韓劇《無路可走：輪盤賭》，飾演冷酷殺手，在韓國的知名度極高，因此邀他當頒獎人，對台韓兩地的粉絲來說都不陌生。
金唱片門票13日開賣 最便宜2980元
其餘頒獎嘉賓還包括之前就公開過的邊佑錫、宋仲基、安孝燮，幾位台韓大咖巨星是否會兩兩搭檔上台頒獎，讓觀眾相當期待。而金唱片門票13日就會在ibon售票系統全面開賣，票價分為8980元、7980元、6980元、5980元、4980元、3980元、2980元，想一次看到大量韓星的粉絲們千萬不要錯過。
📌「第40屆金唱片獎」活動資訊如下：
活動日期：2026年1月10日（星期二）17：30
活動地點：台北大巨蛋
活動票價：8980元、7980元、6980元、5980元、4980元、3980元、2980元
售票系統：ibon
門票開賣：2025年12月13日（星期六）11：30
頒獎嘉賓：蔡依林、許光漢、邊佑錫、宋仲基、安孝燮
資料來源：超級圓頂
