韓國年度音樂盛事「第40屆金唱片獎」將在2026年1月10日登陸台北大巨蛋，今（9）日售票平台正式公佈，將於12月13日在ibon售票系統開賣，共有7個票價：8980元、7980元、6980元、5980元、4980元、3980元、2980元，全場採實名制售票，有意進場看偶像的粉絲千萬別錯過。

金唱片宣布售票平台！12／13在ibon

「第40屆金唱片獎」門票在粉絲千呼萬喚的狀況下，今日正式公佈售票平台，如同AAA頒獎典禮一樣選擇在ibon售票系統開賣，全場採實名制購票，共有7個票價：8980元、7980元、6980元、5980元、4980元、3980元、2980元，將於12月13日上午11點30分準時開賣。

▲金唱片座位圖、票價資訊出爐。（圖／FB@SuperDome 超級圓頂）
韓國金唱片大獎迎來第40屆，宣布此盛事將於2026年1月10日移師到台北大巨蛋舉辦，門票原本預計在12月6日開賣，不過因為當天同時有高雄世運AAA典禮、大巨蛋NCT DREAM演唱會、ZEROBASEONE小巨蛋演唱會，讓粉絲直呼沒時間搶票，因此主辦宣布將售票時間移至12月13日上午11點半開賣，讓許多粉絲喘了一口氣。

金唱片這次來台出席名單總計18組，包含：ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、MONSTA X、Stray Kids、TWS、ALLDAY PROJECT、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、LE SSERAFIM、NCT WISH、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ；頒獎人部分確定為宋仲基、邊佑錫、安孝燮，一次集結音樂、戲劇領域等大咖，熱鬧非凡。

▲2026年金唱片出席名單總計18組，1月10日在台北大巨蛋舉辦。（圖／IG@golden_disc）
📌金唱片完整18組來台出席藝人名單

📌金唱片完整40組入圍名單

📌「第40屆金唱片獎」活動資訊：
活動日期：2026年1月10日（星期二）17：30
活動地點：台北大巨蛋
活動票價：8980元、7980元、6980元、5980元、4980元、3980元、2980元
售票系統：ibon
門票開賣：2025年12月13日（星期六）11：30

