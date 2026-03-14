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▲2026世界棒球經典賽（WBC）一戰定生死的八強淘汰賽今（14）日在邁阿密點燃戰火，首波對戰由韓國硬碰多明尼加。韓國先發投手柳賢振主投1.2局就提前退場。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界棒球經典賽（WBC）八強複賽，韓國隊在美國邁阿密大聯盟球場迎來了最絕望的噩夢。面對D組第一、奪冠大熱門的多明尼加，韓國隊不僅毫無招架之力，最終更慘遭一發再見3分砲，以0：10被無情「扣倒」，慘烈結束本屆WBC之旅。這場堪稱大屠殺的慘敗，讓韓國媒體徹底崩潰，不僅痛批先發大魔王柳賢振與火球男郭彬不堪一擊，更抓出捕手本壘攻防戰的「低級吃土觸殺」，直呼這場比賽簡直令人無法忍受。韓國隊本場派出擁有豐富大聯盟經驗的38歲老將柳賢振掛帥先發，試圖壓制對手。然而，第一局勉強過關後，第二局立刻遭到多明尼加星光打線的無情制裁。在一死一壘的情況下，柳賢振被卡米內羅（Junior Caminero）掃出二壘安打，一壘上的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）狂奔並以變換方向的頭部滑壘神閃躲，強勢撲回本壘得分。隨後多明尼加攻勢猶如水銀瀉地，小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）再補上致命適時安打。柳賢振最終僅撐了1.2局就狂失3分，狼狽退場。對此，韓國媒體《體育首爾》絕望地下了標題：「怎麼會這樣？連怪物也躲不過多明尼加的恐怖火力！」《Nocut News》也哀嚎：「怪物也撐不住了，柳賢振慘遭核彈打線打爆。」在多明尼加狂轟猛炸的攻勢中，韓國隊的守備瑕疵被無限放大。三局上，小葛雷諾敲出二壘安打，一壘上的重砲索托（Juan Soto）一路狂奔衝向本壘。韓國捕手朴東原雖然精準接到了外野的回傳球，從時間點來看絕對來得及將索托刺殺出局；然而，在最關鍵的觸殺瞬間，朴東原的手套卻完全沒碰到索托的身體，反而重重地拍在了泥土上，讓主審雙手一攤判定安全上壘。《體育首爾》對這個荒唐的Play氣炸，直接以「痛恨的吃土觸殺」為題痛批：「出現了最致命的失誤！接到球後，手套居然先去摸了滑壘過來的索托旁邊的地板，而不是他的身體！」先發崩盤、守備出包，韓國隊的牛棚更是如同紙糊。為了止血，韓國教練團在第三局派上了以剛猛球速著稱的火球男郭彬登板。沒想到，這位被寄予厚望的終結者，面對多明尼加大聯盟巨星們散發出的恐怖威壓感，竟然徹底迷失了準星。郭彬僅投了0.1局，雖然飆出時速高達156公里的火球，卻連續送出3次保送，自己把自己給投倒了。《體育首爾》不留情面地怒轟：「時速156公里也毫無用處！連我們最信任的火球男郭彬，都在多明尼加的威壓感下徹底崩潰。試圖用156公里的剛速球正面對決，卻因為嚴重的控球障礙，只能自己低著頭黯然退場。」