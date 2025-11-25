我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金唱片入圍名單、搶票資訊行程全公開。（圖／SuperDome 超級圓頂）

金唱片入圍名單公布！BLACKPINK、GD都獲提名

韓國重量級音樂盛事《金唱片獎》確定明年1月10日首度攻進台北大巨蛋，今（25）日主辦方端出完整入圍名單，這回數位音源本賞共有20組入列，Rosé、LE SSERAFIM、GD都在陣中；專輯本賞同樣硬碰硬，Stray Kids、(G)I-DLE、IVE、TWICE等20組全數入圍。更讓人腎上腺素狂飆的是，宋仲基、邊佑錫、安孝燮確定擔任頒獎人，而主辦將在26日公開首波演出陣容、27日釋出完整演出名單與座位圖、售票資訊，12月6日正式開賣，勢必再引爆一波搶票大戰。主辦單位今天下午公開金唱片「數位音源」20組入圍者，包含：Rosé、LE SSERAFIM、Maktub、MEOVV、BOYNEXTDOOR、BLACKPINK、SEVENTEEN、IVE、IU、aespa、OVAN、AllDay Project、Woody、Jennie、ZO ZAZZ、G-DRAGON、KiiiKiii、PLAVE、Hearts2Hearts、Hwang Garam。專輯入圍的20組藝人包含：THE BOYZ、RIIZE、伯賢、SEVENTEEN、Stray Kids、(G)I-DLE、IVE、&TEAM、S.COUPS X MINGYU（SEVENTEEN）、aespa、ATEEZ、NCT DREAM、NCT WISH、ENHYPEN、Jennie、ZEROBASEONE、G-DRAGON、Jin、TXT、TWICE。今年金唱片迎來第40屆，「數位音源本賞」、「專輯本賞」，以及新人獎等主要部門的入圍者，名單是照2024年11月初至2025年10月底發行的音源、專輯進行定量評估而選出。若同一位歌手在該期間內發布多張作品，則會以各部門銷售成績最高的代表曲或代表專輯進行評選。新人獎則是以音源播放次數、專輯銷量綜合評比，共有12組入圍：NouerA、IDENTITY、idntt、IDID、AllDay Project、izna、ZO ZAZZ、CORTIS、Close Your Eyes、KiiiKiii、KickFlip、Hearts2Hearts。活動日期：2026年1月10日（星期二）活動地點：台北大巨蛋入圍公布：2025年11月25日（星期二）首波演出陣容公布：2025年11月26日（星期三）完整演出陣容公布：2025年11月27日（星期四）座位圖、票價公布：2025年11月27日（星期四）門票開賣：2025年12月6日（星期六）