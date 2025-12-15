我是廣告 請繼續往下閱讀

▲泰勒絲會花上數週手寫感謝卡。（圖／Disney+）

美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）的「The Eras Tour（時代巡演）」規模空前，不僅場場掀起搶票熱潮，更在全球各地帶動龐大觀光與消費效益，Disney+近期也推出紀錄片影集《The End of an Era》，深入記錄這場史詩級巡演幕後點滴，更曝光她在巡演期間發給工作人員的驚人獎金，累計最高62億台幣，讓員工打開信封直呼：「快昏倒了！」紀錄片揭露，泰勒絲在巡演期間，累計發放給舞者、樂手、司機及所有工作人員的獎金高達約1.97億美元（約新台幣62億元），不僅依照每個巡演階段發放獎金，還親自為每位成員寫下感謝卡，親手交到對方手中，現場氣氛感人，許多人當場紅了眼眶。影集中，一段畫面顯示泰勒絲召集所有工作人員，逐一遞上她親筆寫的小卡，並真誠表示：「我想告訴你們，這一站巡演比我做過的任何現場表演都還要困難，但你們帶著興奮、好奇與毅力接下任務，展現了令人敬佩的精神，也給了觀眾最好的演出，真的非常感謝你們的付出。」其中一名工作人員在鏡頭前念出卡片內容寫道：「我們一起走遍了世界，在舞台上閃耀，但也因此錯過了與家人相處的時光。金錢不足以表達我的感激，但這裡有XXX美元，代表我有多感謝你。愛你的，泰勒絲。」雖然實際金額在節目中被消音，但現場其他人聽到後紛紛驚訝掩嘴，甚至彎腰大笑或直接哭出來。據了解，時代巡演的卡車司機，每人可拿到約10萬美元（約新台幣313萬元）的支票；舞者最高甚至能獲得75萬美元（約新台幣2300萬元）；連製作助理收到紅包時都忍不住直呼：「我覺得我要昏倒了！」驚人分紅制度，讓外界重新定義頂級巡演的勞動價值。泰勒絲也在節目中親自解釋：「分紅日對我來說非常重要。我想建立一個標準，巡演賺得越多，每一位一起努力的夥伴，就應該分到更多。」坦言自己從未忘記團隊成員長時間顛倒作息、遠離家人與孩子，只為成就舞台上的完美演出，「他們真的非常努力，也都是各自領域最頂尖的人。」她更透露，為團隊成員寫感謝信雖然要花上好幾週時間，卻讓她感到非常療癒，「想到他們終於可以回家陪孩子、陪家人，那種心情就像聖誕節早上，終於能好好說一句謝謝。」相關片段近日在社群平台瘋傳，網友紛紛留言：「這樣的老闆哪裡找？」、「現在應徵舞者還來得及嗎？」、「有這種老闆，連作夢都會笑。」