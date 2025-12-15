入冬首波的大陸冷氣團影響台灣，各地清晨氣溫明顯下探，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（15）日清晨新竹關西低溫降至7.4度，北台灣多地平地落在10至12度之間，中央氣象署今早也發布低溫特報，提醒新北市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣今日上午仍有10度以下氣溫發生的機率。吳德榮提醒，今明兩天早晚偏冷、白天晴朗舒適，日夜溫差大，週三、週四後天氣回暖，呈現白天舒適偏暖、早晚偏涼的天氣型態，直到週日另一波東北季風南下，北台灣轉涼並出現降雨。
入冬首波冷氣團正式報到！最低溫新竹關西下探7.4度
吳德榮指出，昨日各地最高氣溫約介於19至28度之間，台北氣象站昨晚最低溫降至14.4度，代表入冬以來首波符合標準的「大陸冷氣團」已正式報到。今日清晨截至5時2分，各縣市平地最低氣溫前三名分別為新竹縣關西鎮7.4度、苗栗縣頭屋鄉8.5度、新北市石碇區9.5度；台北市文山區則降至11.6度，本島平地普遍低溫約落在10至12度之間。
今晨觀測顯示，冷空氣通過相對溫暖的海面，在海上形成因水氣凝結而出現的「雲街」（cloud street），但陸地上無明顯回波，也未出現降雨現象。根據最新歐洲模式模擬（ECMWF）顯示，今日至明晨各地天氣晴朗穩定，白天在陽光照射下感覺舒適，但早晚氣溫偏低，寒意明顯。
吳德榮提醒，今晚到明晨輻射冷卻效應持續加強，中部以北及部分平地低溫仍可能降至10度以下，民眾外出應加強保暖。今日各地氣溫預估為北部10至23度，中部11至25度，南部11至27度，東部12至24度。
明起「冷空氣減弱」短暫回暖！週日迎另一波東北季風再轉涼
最新模式模擬指出，明天白天起冷空氣逐漸減弱，各地氣溫回升，整體天氣依舊維持晴朗穩定。週三、週四（17、18日）西半部以晴到多雲為主，東側水氣逐漸增加，北海岸及東半部轉為偶有局部短暫雨的天氣型態；連續三天皆呈現白天舒適偏暖、早晚偏涼，日夜溫差明顯的狀況。
進一步觀察顯示，週五、週六（19、20日）中高雲將自南海逐漸北移，台灣上空雲量增加，山區可能出現局部短暫降雨，中南部部分平地亦有零星飄雨機率，但白天仍感受舒適微熱、早晚偏涼。週日（21日）雲系東移後天氣短暫好轉，不過當天晚間另一波僅達「東北季風」等級的冷空氣南下，迎風面轉為有雨，北台灣氣溫也將再度轉涼。
⚠️低溫特報
影響時間：15日上午
黃色燈號：新北市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣。
⚠️強風特報
影響時間：15日晨至16日晨
黃色燈號：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣、金門縣。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄、中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳德榮指出，昨日各地最高氣溫約介於19至28度之間，台北氣象站昨晚最低溫降至14.4度，代表入冬以來首波符合標準的「大陸冷氣團」已正式報到。今日清晨截至5時2分，各縣市平地最低氣溫前三名分別為新竹縣關西鎮7.4度、苗栗縣頭屋鄉8.5度、新北市石碇區9.5度；台北市文山區則降至11.6度，本島平地普遍低溫約落在10至12度之間。
今晨觀測顯示，冷空氣通過相對溫暖的海面，在海上形成因水氣凝結而出現的「雲街」（cloud street），但陸地上無明顯回波，也未出現降雨現象。根據最新歐洲模式模擬（ECMWF）顯示，今日至明晨各地天氣晴朗穩定，白天在陽光照射下感覺舒適，但早晚氣溫偏低，寒意明顯。
明起「冷空氣減弱」短暫回暖！週日迎另一波東北季風再轉涼
最新模式模擬指出，明天白天起冷空氣逐漸減弱，各地氣溫回升，整體天氣依舊維持晴朗穩定。週三、週四（17、18日）西半部以晴到多雲為主，東側水氣逐漸增加，北海岸及東半部轉為偶有局部短暫雨的天氣型態；連續三天皆呈現白天舒適偏暖、早晚偏涼，日夜溫差明顯的狀況。
進一步觀察顯示，週五、週六（19、20日）中高雲將自南海逐漸北移，台灣上空雲量增加，山區可能出現局部短暫降雨，中南部部分平地亦有零星飄雨機率，但白天仍感受舒適微熱、早晚偏涼。週日（21日）雲系東移後天氣短暫好轉，不過當天晚間另一波僅達「東北季風」等級的冷空氣南下，迎風面轉為有雨，北台灣氣溫也將再度轉涼。
影響時間：15日上午
黃色燈號：新北市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣。
⚠️強風特報
影響時間：15日晨至16日晨
黃色燈號：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣、金門縣。