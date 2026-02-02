我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陸元琪（中）是袁惟仁前妻，兩人婚姻不歡而散。（圖／陸元琪臉書）

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁今（2）日傳出病逝消息，享年57歲，這位曾打造無數經典金曲的才子，卻因為私生活問題時常登上新聞版面，他背著前妻陸元琪長期出軌13年，離婚後因重摔腦溢血變成植物人，不過當時的小三卻不願意照顧他，因此他只好由二姐在台東老家長年貼身照料。袁惟仁與歌手陸元琪於2002年結婚，育有一子一女，然而他卻遭前妻陸元琪指控長年出軌，表示自己生下第二胎才3個月，就接到第三者來電要求她「退位」，讓她在產後身心俱疲之際，再度遭受情感重擊，在多年的忍受下，最終仍無法挽回袁惟仁的心，因此兩人於2016年正式離婚，這段婚姻畫上句點。離婚後，袁惟仁的感情生活依舊備受爭議，2018年他在上海錄影期間意外重摔腦溢血，當時第一時間發現並陪伴在側的並非前妻或家人，而是女友「菲聆」，而過去他也曾被拍到與G奶網紅陳葳互動密切，雖雙方皆否認戀情，但始終難以平息外界質疑。2020年袁惟仁在台東老家再次跌倒，頭部重創，昏迷指數一度僅剩3，後續雖撿回一命，卻成為了無法自理的植物人，值得一提的是，當年圍繞在身邊的女友與曖昧對象陸續離開，甚至可以被稱為「唾棄不理」，最終照顧責任落回家人身上，由二姐在台東老家長年貼身照料。袁惟仁晚年長期處於植物人狀態，2022年被醫師正式判定其已無意識，雖能睜眼卻無法認人，也無法再回應這些年纏繞在他身上的情感爭議，隨著他在與病魔纏鬥8年後離世，曾經的才華、風流與背叛，也一併畫下句點。1968年6月24日～2026年2月2日家庭：配偶陸元琪（2002年—2016年）、1子1女代表作品：《執迷不悔》、《征服》、《夢醒了》、《夢一場》、《離開我》、《旋木》得獎經歷：曾以凡人二重唱，獲得第5、6屆金曲獎最佳演唱組獎。演藝歷程：曾任S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜等歌手的專輯製作人。出任《超級星光大道》、《我要當歌手3》等選秀節目的評審。