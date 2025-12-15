受大陸冷氣團影響，今（15）日清晨高雄以北、宜蘭低溫僅12至15度，中央氣象署預報員李孟軒表示，未來一周還有2波冷空氣襲台，第一波在周三、周四（12月17日至12月18日），第二波則在周日（12月21日），周五、周六（12月19至12月20日）水氣較多，降雨明顯。
大陸冷氣團發威 今晨最低溫7度
李孟軒指出，今天清晨受到大陸冷氣團配合輻射冷卻影響，高雄以北、宜蘭低溫普遍在12至15度，竹苗局部地區低於10度，最低溫出現在新竹關西的7度，是入冬以來平地最低溫，苗栗也只有8.5度，白天冷氣團減弱後氣溫回升，但入夜後仍會轉冷，溫差較大。
周二清晨還有一波極端低溫 周三東北季風增強
李孟軒說明，今天冷氣團減弱，白天高溫在北部、東半部21至22度，明天進一步回升到24度以上，但早晚受輻射冷卻影響，全台低溫只有14至16度，特別是明天清晨，預估新竹局部地區仍有10度以下低溫。
李孟軒提及，周三、周四有一波東北季風南下，北部、東北部略微降溫，白天來到21至24度，其它地區沒有影響，周五、周六氣溫回升，周日則會迎接新一波東北季風南下，北部及東北部再度降溫，實際氣溫影響還有待觀察。
把握2天好天氣 周三雨下到周末
降雨方面，李孟軒說，今明兩天的天氣穩定，全台晴到多雲；周三、周四東北季風南下導致水氣增多，迎風面「基隆北海岸、宜蘭」降雨時間長，且要注意較大雨勢，桃園以北、花東也全天不定時有降雨出現。
李孟軒提醒，周五、周六台灣南方水氣北移，降雨範圍擴大至東半部、南台灣、中部山區，配合低溫影響，中部以北3500公尺以上高山將出現飄雪或結冰的情況；周日東北季風影響，桃園以北、宜蘭有局部短暫雨，花東、恆春半島也有降雨。
資料來源：中央氣象署
