萊爾富2026馬年福袋原本預計在12月24日開賣，但現在已經有眾多門市已經搶先銷售，作為四大超商第一個賣新年福袋的店家，萊爾富今年開出第一槍好評，不少顧客買到都認為物超所值，甚至有民眾拆開之後發現意外驚喜，整體價值竟然回本快要5倍，連萊爾富小編都現身回應，稱羨不少人。《NOWNEWS》也實際購買2袋萊爾富馬年福袋來開箱，看看到底是不是物超所值，結論就是今年的非常值得入手！
萊爾富福袋開箱拆開愣住！開中驚喜秒回本5倍
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「萊爾富福袋，中間是洗顏粉，這樣只要200塊很超值耶，萊爾富福袋怎麼突然開竅了？」只見貼出的照片，該網友買到的福袋中樂事九州岩燒海苔特大包、Kid-o日清三明治餅乾、飛壘MaxQ益生菌軟糖葡萄口味、梅李果坊甜話梅、奧利奧捲心酥巧克力口味以及樂法蜜桃風味水，除了隨包附贈的馬年抽獎券外，還有一罐木瓜酵素潔顏粉，該瓶潔顏粉在通路販售要價770元，整袋福袋總價值超過1000元，直接回本5倍之多。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「人品爆發耶！今年萊爾富誠意太滿了」、「哇那罐潔顏粉要770元欸！真的是超幸運的」、「潔顏粉超高檔的！那瓶要770元，你這袋價值超過1000元」、「萊爾富換人經營之後真的完全不同，今年福袋CP值實在太讚了」、「你這包感覺好讚啊！超級幸運的」、「200元又有保冷袋，內容物也不錯，很值得買」。
萊爾富馬年福袋開賣爆好評！實測購入2袋開箱「內容物」一覽
《NOWNEWS》記者在Threads也被推播不少萊爾富福袋開箱文燒到，於是也直接購入2袋來開箱，今年萊爾富擺脫外袋是紙質包裝，改採用時尚好看的藍色、白色保冷袋來當福袋包裝，而且升級不加價，一樣每袋還是賣200元，實際拆開之後記者得到兩組官方公布的不同組合，以下是2袋福袋的內容物一覽：
📍白色馬年福袋（馬年開運組合6）：多力多滋超濃起司口味玉米片、優雅食模範生點心餅大包、飛壘MaxQ益生菌軟糖葡萄口味、絲花無酒精除菌99%濕巾外出包20片、Pocky百奇香蕉棒、樂法運動補給飲料、小禮物杯塞、宅神爺御守卡、馬年抽獎券。
📍藍色馬年福袋（馬年開運組合7）：卡迪那95度C北海道風味海苔薯條、梅李果坊無籽冰心梅、萊爾富三層抽取式衛生紙1包、可樂果碎片炒蟹口味、奧利奧捲心酥香草、樂法檸檬紅茶、小禮物杯塞、宅神爺御守卡、馬年抽獎券。
實際開箱之後，覺得今年萊爾富的零食組合真的還不錯，都不是什麼冷門的商品，而且實用性非常高，像是有衛生紙還有外出濕紙巾，主要是外袋升級成可以重複使用的保冷袋，容量也不錯大，買菜族婆媽超好用！至於馬年抽獎券記者滿心期待打開可以看到iPhone 17或者SWITCH，謝謝打開直接是「巧克力捲麵包」，祝其他幸運兒中獎，記者準備來登錄序號中台積電或輝達股票！
萊爾富2026馬年福袋獎項一次看！大獎台積電、輝達股票抽爆
除了外袋升級、內容物物超所值之外，這次萊爾富福袋抽獎分成兩大部分，第一部分就是打開馬年抽獎券可以馬上抽「壹獎至其餘獎項」，最大獎iPhone 17！第二部分就是登錄序號可以抽超級大獎「輝達股票500股（2名）」、頭獎「台積電股票1張（5名）」，而這7位幸運兒將會從1月14日一路抽到2月25日，等於你在1月14日之前登錄序號，就可以獲得7次抽獎機會，越早買越有機會中獎啦！
以下是這次萊爾富2026馬年福袋台積電股票以及輝達股票抽獎日期、重點獎項、名額一次看，有購買的民眾要記得留意抽獎時間，說不定下個百萬富翁就是你：
📍超級大獎：輝達股票500股（2名）/抽獎日期2026/2/25
📍頭獎：台積電股票一張（5名）/抽獎日期2026/1/14、1/21、1/28、2/4、2/11
📍壹獎：iPhone 17（3名）
📍貳獎：SWITCH 2遊戲主機（1名）
📍參獎：越捷航空台灣越南雙人來回機票（3名）
📍肆獎：LG PuriCare超淨化大白空氣清淨機（3名）
📍伍獎：LG 12L除濕機（10名）
📍陸獎：DORIS行李箱組29+20吋（10名）
📍柒獎：禾聯14吋智能變頻DC風扇（20名）
📍其餘獎項：萊爾富店內熱銷食品
資料來源：萊爾富官網
