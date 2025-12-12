我是廣告 請繼續往下閱讀

萊爾富福袋開箱拆開愣住！開中驚喜秒回本5倍

，還有一罐木瓜酵素潔顏粉，該瓶潔顏粉在通路販售要價770元，整袋福袋總價值超過1000元，直接回本5倍之多。

▲有網友購買萊爾富福袋開箱，結果幸運開到贈品有一罐木瓜酵素潔顏粉，市售價值770元，整袋價值超過1000元瞬間回本。（圖/Threads）

萊爾富馬年福袋開賣爆好評！實測購入2袋開箱「內容物」一覽

今年萊爾富擺脫外袋是紙質包裝，改採用時尚好看的藍色、白色保冷袋來當福袋包裝，而且升級不加價，一樣每袋還是賣200元

▲萊爾富福袋今年外包裝大升級，變成可以重複使用的保冷袋，而且升級不加價，每袋都是200元！（圖/記者張嘉哲攝）

白色馬年福袋（馬年開運組合6）：

▲萊爾富福袋馬年開運組合6！有熱門品項多力多滋、點心麵以及Pocky棒等。（圖/記者張嘉哲攝）

藍色馬年福袋（馬年開運組合7）：

▲萊爾富福袋開運組合7！也是熱門品項卡迪那薯條、奧利奧捲心酥、可樂果等。（圖/記者張嘉哲攝）

記者滿心期待打開可以看到iPhone 17或者SWITCH，謝謝打開直接是「巧克力捲麵包」

▲記者打開馬年抽獎券馬上立即抽！直接抽到其餘獎項「巧克力捲麵包」謝謝光臨，iPhone 17無緣。（圖/記者張嘉哲攝）

萊爾富2026馬年福袋獎項一次看！大獎台積電、輝達股票抽爆

第一部分就是打開馬年抽獎券可以馬上抽「壹獎至其餘獎項」，最大獎iPhone 17！第二部分就是登錄序號可以抽超級大獎「輝達股票500股（2名）」、頭獎「台積電股票1張（5名）」