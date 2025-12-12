我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯準會（Fed）再降息1碼，並啟動購債，加上美國初請失業救濟金人數高於預期，美元指數再破底，創近1個半月新低，一度來到98.13，目前反彈至98.38，新台幣兌美元今（12）日早盤回升一度破31.2元，升快1角。不過，外匯專家李其展接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，美元指數在跌破月線後，就從較強反攻拉回整理，但並沒有進一步轉空，接下來走勢要看下周美國通膨CPI及失業率數據表現。至於新台幣是否可能升破31元？台股表現仍是關鍵。李其展進一步分析，美國聯準會最新利率決策比原本市場預期稍微偏鴿一點，之前美元指數出現較強反攻，但在跌破月線之後就轉弱，現在還在月線下方，並持續回檔中，但距離上次美國降息低點96.22仍有一段距離，美元並沒有進一步轉空。至於美元指數有可能再站回99之上嗎？李其展表示，聯準會對降息態度還是看經濟數據表現，沒有確定明年要加大降息，目前預期明年降息1碼，算是鷹派降息又偏鴿一點，但「目前沒有大幅轉鴿」。也因此，接下來美元走勢就看美國經濟數據表現，下周將公布CPI及失業率，若失業率跳升至5%以上，美元就可能大跳水。近來新台幣兌美元偏升在31.25元下方盤整，盤中更一度衝上31.098元，對於美元投資策略，李其展建議，美元拉回有需求就可以買，相對之前31.4元現在便宜一些些，越接近31元或30元下方相對便宜。對於新台幣是否可能升破31元嗎？他認為，要很快升破31元可能性不高，除非美元大跳水，當然，也還要看台股表現，短線可能持續整理格局。