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▲GTC大會中，輝達黃仁勳演講時背後佈滿企業標誌的投影幕，也是全場吸睛焦點。（圖／翻攝NVIDIA YouTube頻道）

全球AI迷引頸期盼「AI界超級盃」來了，在2026年輝達GTC大會主題演講中，輝達執行長黃仁勳勾勒出人工智慧產業下一階段的發展藍圖，並提出多項新技術與長期布局，其中外界也關注這次GTC背板中，有沒有出現新供應鏈成員。輝達GTC於今日凌晨正式登場，執行長黃仁勳在會上揭示AI已經到了推理轉折點，AI從推理AI到現在終於能夠執行生產工作，他並發表Vera CPU，以及公布整合Groq技術的晶片已經量產。黃仁勳表示，AI現在已經到了推理轉折點，AI變成能夠生成的AI，能夠生成的AI變成能夠推理的AI，能夠推理的AI現在變成了能夠實際執行生產工作的AI，AI早已過了訓練階段，現在是推理領域，也終於能夠執行生產性工作。此外，黃仁勳演講時背後那張佈滿企業標誌的投影幕，也是全場吸睛焦點，這份名單共有194間機構和學校，涵蓋了從基礎建設、雲端運算到終端應用的所有頂尖玩家。從科技巨頭 Google、Microsoft、Amazon，到引領 AI 浪潮的 OpenAI 與 Anthropic，連傳統製造業、醫療體系與頂尖學術機構都位列其中。當然「台灣供應鏈」也在出現在其中，有護國神山台積電（TSMC）、代工大廠鴻海（Foxconn）、廣達（Quanta）、緯創（Wistron），以及品牌大廠華碩（ASUS）與技嘉（GIGABYTE）。ASRock Rack（永擎電子）ASUS（華碩）Compal（仁寶）Delta（台達電）Foxconn（鴻海）GIGABYTE（技嘉）Ingrasys（鴻佰科技-鴻海子公司）Inventec（英業達）MiTAC（神達）MSI（微星）PEGATRON（和碩）QCT（雲達科技 - 廣達子公司）TSMC（台積電）Wiwynn（緯穎）Wistron（緯創）National Tsing Hua University（國立清華大學）