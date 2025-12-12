我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡瓜（如圖）表示因前兩年發生合約問題，所以一定要先寄存證信函，民視也同意。（圖／記者吳翊緁攝）

資深藝人胡瓜今年10月傳出與長期合作的民視不續約，疑似為主持費用喬不攏鬧翻，甚至向電視台寄出存證信函，提前告知不續約的意願。今（12）日胡瓜和歐弟、陳亞蘭一起出席《週末最強大》首播記者會，談到與民視的合約問題，否認鬧翻，強調：「沒有結冰哪來破冰。」民視稍早也回應表示，大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播。胡瓜主持民視《綜藝大集合》24年，原本握有兩個節目的時段，但其中一個節目被《超級冰冰Show》取代，胡瓜大動作向民視求償，導致胡瓜、白冰冰之間一度尷尬。不過日前民視透露胡瓜將參與《民視第一發發發》除夕節目錄製，但仍不會與白冰冰同台，被問到雙方是否仍有嫌隙？胡瓜稍早受訪時，透露民視4、5月就邀約他主持除夕節目，但礙於與華視已有合作，僅願意主持兩小時的外景，直言「這與同不同台是沒關係的」。至於向電視台寄出存證信函，胡瓜表示因前兩年發生合約問題，所以一定要先寄存證信函，民視也同意，並給予祝福，尊重他們的決定。對於鬧翻傳聞，胡瓜強調：「沒有結冰、哪來的破冰？」另外也證實節目合約僅到1月31號。不過民視稍早也回應《NOWNEWS今日新聞》表示，大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播。胡瓜將主持《週末最強大》，該時段強碰白冰冰、康康，被問到是否對收視是否有信心？他感恩大家對時段的炒熱，「不是你要打我，我要打你，當我們宣布做週六的節目，他們收視都往上，我們還沒進來就炒熱這時段」，認為有更多人看電視是件好事。