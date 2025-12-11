我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡瓜（如圖）今（11）日宣布，明年春天《鑽石舞台之夜》演唱會將回歸，在北流中心演出，金曲歌王蕭敬騰也會參與演出，將把酬勞全數捐作公益用途。（圖／萬星傳播提供）

由胡瓜發起、領軍主持的《鑽石舞台之夜》演唱會，今年完成台北2場、台中2場演出，口碑爆棚。歲末將至，胡瓜11日邀請演出藝人共同舉辦年終感恩餐會，同時宣布《鑽石舞台之夜》明（2026）年3月回歸，預計在3月21、22日重返台北流行音樂中心（北流）。胡瓜表示，蕭敬騰會是明年的卡司之一，也因節目製作的公益性質，蕭敬騰主動提出，將酬勞託付胡瓜全數捐給公益團體。胡瓜表示，他很感謝蕭敬騰願意抽出時間參與，以及捐出酬勞，「我知道他的演出費很貴，但是他告訴我全都捐，我很感動。他自己覺得有點遺憾的是，這次只能唱一場，但我也告訴他，一場就夠了。」胡瓜說，這個行程和蕭敬騰太太、也是他的經紀人Summer敲了半年才敲到，「我真的很感謝他們夫妻，都是對台灣有濃厚情感的人，大家一起來做公益，響應愛心。」《鑽石舞台之夜》演唱會以公益性質出發，結合台灣秀場文化與流行音樂，從節目內容可看見台灣演藝圈的薪火相傳。今年2月首次在北流登場，8月到台中演出，好評如潮。胡瓜表示，有很久沒出門的長輩觀眾，看完之後央求子女下次一定要再帶他參與。而明年3月回到台北演出的卡司，3位天王級主持人胡瓜、康康、歐漢聲（歐弟），將再度同台，胡瓜表示，一定會讓觀眾從頭笑到尾。胡瓜表示，明年的《鑽石舞台之夜將會延續傳統，把票房收入捐給慈善公益團體，例如：台大清寒獎學金。為迎接2028年台灣大學百年校慶，台大特別響應加入，以實際行動支持公益、共傳社會正能量。明年的演出，歌手卡司除保留原班人馬曾心梅、AKB48 Team TP、賴慧如、鍾采穎、翁立友、李翊君，還有國民女神王彩樺，預計帶來多首台味金曲。備受矚目的壓軸明星，兩天節目呈現截然不同風格，3月21日有余天、余祥銓父子，胡瓜表示，余天現在已經不參與綜藝節目演出，能見到他機會難得。此外，還有黃西田，也將加入演出，是很有分量的組合。3月22日的壓軸會是蕭敬騰，將以搖滾能量震撼全場，精彩可期。2026《鑽石舞台之夜》演唱會台北場，預計於2026年3月21 （六）、3月22（日），在台北流行音樂中心登場，門票明（12）日下午13點在年代售票系統開賣，啟售日至本月28日止購票享早鳥9折優惠，本次捐贈單位為財團法人台中市私立十方社會福利慈善事業基金會、台大清寒希望獎助學金。