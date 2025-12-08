我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡瓜（如圖）細心學習，所有步驟都不馬虎，被老闆稱讚是「天才小釣手」。（圖／下面一位提供）

綜藝天王胡瓜YouTube頻道《下面一位》，最新一集來到基隆八斗子，包了艘船出海釣魚，這除了是胡瓜的海釣初體驗，也是完成他的願望清單。過程中胡瓜細心學習，所有步驟都不馬虎，被老闆稱讚是「天才小釣手」。不過，錄影中也發生突發狀況，胡瓜因一邊釣魚，一邊主持節目，讓他有點暈船且臉色蒼白，稍作休息後又繼續上工，努力敬業的態度讓人佩服。出海釣魚是胡瓜的願望清單之一，他卻自嘲自己天生沒有釣到魚的命，連釣蝦都沒有釣到過一隻，老闆則向他掛保證，一定可以有收穫。過程中，胡瓜不僅求知慾非常旺盛，也嘗試進階挑戰，如願釣到許多漂亮的白帶魚，連老闆都稱讚他是天才小釣手。而胡瓜也帶上團隊來個小小的員工旅遊，並大方加碼「釣到一隻一千元」，此話一出讓工作人員充滿幹勁，全船總共釣了將近50隻白帶魚。胡瓜分享初體驗的心得，表示拍攝YT節目真的很辛苦，這些行程應該是在年輕時挑戰，沒想到會在60幾歲才首次接觸，不過他也沒想過要放棄，感謝機會能夠在有生之年可以做這些沒做過的事情。