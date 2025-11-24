我是廣告 請繼續往下閱讀

▲夢多在Threads上力挺節目。（圖／夢多 Threads @monda0718）

▲胡瓜錄製《綜藝大集合》玩坐氣球遊戲時，不小心摸到籃籃胸部，引發軒然大波，不僅遭網友炎上，民視也表示會把畫面剪掉、不會播出。（圖／翻攝自s8714451 Threads）

綜藝大哥胡瓜日前錄製《綜藝大集合》時，因遊戲環節需坐破啦啦隊女神籃籃腿上的氣球，過程出現疑似碰觸籃籃胸口的畫面，引爆網路輿論。對此長年在台發展的日籍男星夢多，日前在Threads上罕見動怒，替節目組抱不平，直呼：「我沒有強迫你們看節目，希望一點點尊重給我們。」日籍男星夢多，日前特別發文，針對「胡瓜坐籃籃大腿」、「碰觸籃籃胸口」一事發聲，感嘆現場錄影辛苦，本意是提供觀眾娛樂，「大家可以討論、可以批評。」但大量攻擊性評論讓他不滿：「你們這樣講，我們怎麼拍節目？我沒有強迫你們看節目，希望一點點尊重給我們。」更直言酸民言語已影響演出者心情，希望觀眾在批評之外也能理解錄影環境的複雜性。對於夢多的發言，網路呈現兩極反應。部分網友力挺他的觀點，認為胡瓜當下動作看似非刻意，強調「截圖容易誤判」、「節目剪輯也可能造成誤解。」也有人指出綜藝錄影節奏快、臨場狀況多，確實不免有需要改善的地方，但不至於上升到「吃豆腐」的指控，呼籲外界勿過度延伸。不過，另一派網友並不買單，火力反向集中在夢多本人，質疑他無視性別意識問題，「如果懂分寸就不會玩這種遊戲」、「尊重女性不是看觀眾要不要看節目」、「碰胸是碰胸，跟愛不愛看節目無關」。也有人狠酸夢多「是在反串吧」、「性平觀念還停在上個世代。」回顧整起事件，《綜藝大集合》近期因遊戲環節出現胡瓜挑戰坐破籃籃大腿上的氣球等遊戲，相關片段流出後，大批網友痛批節目「設計低俗」、「公然吃女藝人豆腐。」更質疑節目組長期藉肢體接觸博收視。隨著事件迅速延燒，《綜藝大集合》製作單位18日火速發聲致歉，承認遊戲設計與現場控場不周，造成觀感不佳，並承諾該畫面將刪除不再播出，後續也會加強檢視流程，避免類似情況重演。