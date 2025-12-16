我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Dora回老家充電，整理心情後再出發。（圖／翻攝自IG@dodo.ra_h）

樂天女孩Dora（洪葳）今年5月捲入小三風波神隱，近來傳出她已和樂天桃猿正式「分手」，雙方經過討論決定不再續約，過去那段低潮她曾爆瘦到剩下3字頭，明年打算進軍TikTok市場，賣美妝、睡衣等等。對此樂天回應，「明年新合約會等明年球季開始前公布」。Dora捲入富商小三風波陷入低潮，根據《CTWANT》報導，Dora當時暴瘦到體重只剩下3字頭，回高雄老家住了一段時間，爸爸也對她說，如果很辛苦就回家，Dora也在爸媽的照顧下重新獲得力量。Dora不跳啦啦隊之後，積極進修英語能力，還挑戰滑雪運動，明年計畫要考CASI滑雪教練證照，現在也還有業配、一日店長跟一些商業活動，也計劃投入TikTok直播，分享美妝、睡衣和生活等等，至於會不會朝幕前發展？Dora不排斥，有通告還是會上。對於不續約的說法，樂天官方回應，「明年新合約會等明年球季開始前公布」。回顧上一次Dora露面，被問及富商小三風波，巧妙迴避應答，僅透露近期工作銳減，多了許多個人時間能夠休息，狀態比以往更好：「以前是工作狂，現在反而有時間放鬆」，對於粉絲支持守候，她也於此時備感溫暖，「他們說不管我未來在哪個行業、哪個地方，都會一直追隨我，真的很感動。」