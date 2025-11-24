我是廣告 請繼續往下閱讀

綜藝天王胡瓜轉戰YouTube頻道《下面一位》做出口碑，更被許多藝人認為很難像他一樣有足夠的人脈、經費做到類似的好成績。不過他在最新一集請來有136萬訂戶訂閱的超人氣YouTuber 韓勾ㄟ金針菇，聽到對方的觀看數，不禁瞪大眼睛，因為她其中一支訪問北韓朋友的影片，就有400多萬的觀看數。她的阿嬤更是流量密碼，她帶阿嬤到處玩，觀看數都起碼幾十萬起跳。YouTuber金針菇來台灣10年，最剛開始在台灣的時候什麼都拍，但都沒什麼人觀看，後來自己的阿嬤從韓國到台灣找她，金針菇帶著阿嬤到淡水玩，阿嬤也參加她的大學畢業典禮，竟然意外成為她的流量密碼，目前《韓國阿嬤》系列破百萬觀看的好幾支，破兩百萬觀看的也有，最少都有20多萬的觀看，跟演藝界大咖如胡瓜親自掛帥的《下面一位》相比，一點也不遜色。胡瓜不得不好奇，金針菇的哪一集是頻道中的最高流量？原來是她訪問北韓朋友，觀看紀錄竟然達到400多萬，相當驚人，讓胡瓜當場瞠目結舌。有趣的是，當時金針菇還是學生，除了當起YouTuber賺進少少的收入，她還在警察局擔任韓國人相關的案件的翻譯，賺點外快，也因為時間不固定，她常常都要隨call隨到，特殊的打工經歷讓胡瓜感到新奇。這次胡瓜與金針菇到九份深度旅遊，當地被譽為韓國人最喜愛來的地方之一，金針菇果然熟門熟路，帶胡瓜來到必備的行程「淘金」，過程中胡瓜手法看似熟能生巧，透露自己私底下很常看掏金節目，常常幻想自己有黃金，最後兩人也如願淘到，心滿意足。而九份還有許多祕境，聽說藏身在九份老街內還有喝了會發財的水，這座古井已有百年歷史，過去九份只有9戶人家住在這裡，那時還沒有自來水，大家都是喝這個井水長大。冰涼的發財水讓胡瓜忍不住把水灑在自己身上，渴望發大財。 金針菇聊到自己跟台灣很有緣份，家中3個小孩都在台灣，自己也非常習慣台灣的環境，先前還拿到台灣的永久居留證，台灣在她生命中是重要的福地。