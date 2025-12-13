我是廣告 請繼續往下閱讀

▲演員卞耀漢認了與Tiffany「以結婚為前提」交往。（圖／翻攝自卞耀漢IG@byunyohan_official）

經紀公司發聲明證實 強調交往態度嚴肅認真

因戲結緣擦出火花 合作作品成關鍵契機

韓國演藝圈傳喜訊，「女帝」少女時代成員Tiffany（Tiffany Young）演員卞耀漢與於今（13）日正式對外承認戀情，雙方不僅坦率認愛，更進一步表示目前是以「結婚為前提交往」，並且預計在2026年秋天步入禮堂。消息曝光後迅速引發粉絲與網友熱烈討論，這對結合戲劇與偶像背景的人氣組合，一舉成為今日韓娛最大焦點。卞耀漢所屬經紀公司Team Hope於今日出面回應，證實2人目前穩定交往中，並指出這段關係並非一時情感，而是建立在深思熟慮與長期規劃之上，公司表示2人以結婚為人生目標前進，希望外界能給予溫暖祝福與支持，並感謝大眾的關心與體諒。稍早有韓媒報導指出，2人計畫於明年秋天舉辦婚禮，對此經紀公司則低調回應，表示目前尚未有具體婚禮日期，一切仍在規劃階段，不過公司也轉述2位當事人的心意，若未來相關計畫確定，將會第一時間親自向粉絲說明，展現對支持者的高度重視。據了解，卞耀漢與Tiffany是因合作 Disney+ 原創影集《三植叔叔》而逐漸熟識，從工作夥伴發展為戀人，2人在劇中展現良好默契，戲外也因長時間相處建立深厚信任，最終發展成穩定關係，這段從作品延伸到現實的情感，也讓不少劇迷直呼「戲裡戲外都成真」。卞耀漢自2011年出道以來，累積《未生》、《六龍飛天》、《陽光先生》、《三植叔叔》等多部代表作，近年在影視圈地位穩固；Tiffany則自2007年以少女時代成員出道，近年積極拓展戲劇與音樂劇領域，包括《財閥家的小兒子》、《芝加哥》等作品皆獲好評，如今2人不僅事業各自站穩腳步，也選擇攜手規劃未來，讓外界見證人生新篇章。