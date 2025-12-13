我是廣告 請繼續往下閱讀

樂天桃猿昨傳出與隊長林立洽談合約順利，據悉至少簽下5年以上複數年合約，月薪超越陳傑憲，寫下中職延長合約新紀錄，成球迷間熱議話題。相比桃猿球迷受寵若驚，其他球隊的球迷則紛紛表達嘆息，「想不到樂天桃猿真的留得住林立？」、「原本都在幻想他披上黃袍了」、「原本準備明年等著看林立爭奪戰的說...」現年29歲的林立，今年球季月薪81萬，明年球季結束後將獲得FA自由球員資格，由於樂天桃猿近年皆未強留自家FA球員，從2023年陳俊秀、去年朱育賢，本土王牌黃子鵬上月也確定離隊，因而儘管還有1年，各隊球迷都已經開始幻想，這位當今最強右打穿上支持球隊戰袍的樣子。「無法想像樂天桃猿居然留得住...」、「古久保、黃子鵬都走了，結果林立留下了。」林立有望以至少5年合約，提前續留樂天桃猿，儘管傳出月薪超越陳傑憲，寫下中職延長合約新紀錄，但合約長度也成討論焦點，不少球迷都認為只簽5年有點太少，林立本季例行賽因傷僅出賽73場，甚至多數時間都帶傷出賽，仍繳出打擊率3成44、7轟與44分打點成績單，還跑出21次盜壘，OPS+高達155，近4年他的OPS+未曾低於146，距離生涯百轟僅7支、生涯150盜壘成就也剩下11次。