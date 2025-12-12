我是廣告 請繼續往下閱讀

今年休賽季獲得高度關注的樂天桃猿，日前與「右護法」威能帝達成續約共識，雙方簽下2年合約，至於隊長林立的新約進度，桃猿副領隊礒江厚綺表示，「順利進行談約當中，希望近期內可以公布好消息。」除了林立，桃猿球團也開始與選手群談約，礒江指出，希望在農曆新年前全數談約完成。桃猿休賽季面臨不少棘手問題，投手黃子鵬與內野手林承飛獲得自由球員（FA）資格，其中黃子鵬行使權利，最終與台鋼雄鷹簽下5年6600萬大約，而林承飛則是選擇留在母隊，雙方簽下一紙3年的複數年合約。此外，桃猿在失去黃子鵬後，首要任務是「綁住」隊長林立，林立明年將符合FA資格，若桃猿無法提前用複數年合約留人，明年林立提出FA，預料將掀起一波自由市場大戰。對於林立的談約狀況，桃猿副領隊礒江厚綺表示，「順利進行談約當中，希望近期內可以公布好消息。」礒江進一步表示，球團已進入談約狀態，希望在農曆新年前可以全數談約完成。桃猿上週與陣中王牌洋投威能帝達成續約共識，雙方簽下2年合約，目前正積極與「左護法」魔神樂經紀人聯繫，另外2位洋投波賽樂、凱樂還在評估、觀察中。教練團部分，桃猿在台灣大賽後，選擇不與冠軍教頭古久保健二，目前新任總教練仍是未知數，礒江表示，教練團陣容應該會在本月結束前有結果。