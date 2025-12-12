我是廣告 請繼續往下閱讀

114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮於昨（11）日盛大舉行，甫拿下世界拳擊聯盟年終賽冠軍的陳念琴笑說自己是來「追星」。談到好友統一7-ELEVEn獅外野手林安可明年將要旅外，陳念琴非常看好，相信林安可去日職後會有更好的表現，她也許願自己明年能去日本看球，「要看古林睿煬跟林安可對決。」陳念琴笑說，近期非常「瘋棒球」，她透露，出席頒獎典禮前沒有特別去看哪些選手會出席，直到入座時才發現有許多U18小將，有種喜出望外的感覺。陳念琴透露，柯敬賢讀平鎮高中時期，就相當期待他的未來發展，「後來知道他去旅美的時候，就覺得更棒。」身為粉絲兼朋友，陳念琴說超支持林安可旅外，「我相信每一位職棒選手都有旅外的夢想，能夠增進自己的實力，所以他要去日職的時候，我們是滿開心。」陳念琴還記得林安可曾在2018年赴日職測試，但未有好結果，「可能當時哪一關沒過又回來，這次真的可以去，我真的滿開心。」陳念琴對林安可相當有信心，「我們知道安可在台灣的表現，他在12強（複賽對日本）那支全壘打打出去，等同於大聯盟的水準，他在日職我們相信可以有更好的表現。」陳念琴也許願，盼自己明年有機會去日本看林安可的比賽，「要看古林睿煬跟林安可對決。」陳念琴也向林安可信心喊話，「他到那邊人生地不熟，一定會有很多調整，還有一些他自己想去突破的點，希望安可知道身邊有很多人都支持著他，他盡情去發揮，我們大家都會支持他。」