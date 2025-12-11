我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒會長蔡其昌今（11）日出席世界12強棒球賽紀錄片《冠軍之路》特映會，會後接受媒體採訪，當被問及「國家隊公司化」未來是否有望成形，蔡其昌詳細解釋進程，他指出，在「國家隊公司化」前，要先完成「情蒐小組常態化」與「總教練常態化」，他形容「國家隊公司化」是「深水區」，並不是一件容易的事情，包含改組後與棒協的的權力分配都是需要重新檢視。對於「國家隊公司化」，蔡其昌表示，他在2023提出「國家隊常態化」概念的時候，背後隱含的計畫就是「公司化」，「裡面會涉及到棒球圈很多權利、分工的重組。」蔡其昌舉日本隊為例，「你看井端弘和監督是國家隊總教練，也是U15總教練，所以這個叫國家隊公司化，就是國家隊從此歸一個公司。」蔡其昌直言，目前先將「情蒐小組常態化」作為首要目標，「情蒐小組常態化只要運動部支持，這個小組就可以持續運作。」緊接著第2步為「總教練常態化」，「我們國家足球、各項運動都請了外籍的教練來，所以他也是國家去請一個總教練。所以第二步就是總教練的常態化。」當前2項紮穩馬步後，第3步才會有「國家隊公司化」，蔡其昌點出複雜的點，「誰應該擁有國家隊的股份？然後他怎麼去主導？本來我們是職業國家隊歸中華職棒、業餘國家隊的歸棒協，那國際比賽，3個一級賽事歸中華職棒組訓賽，剩下的都是棒協。」蔡其昌表示，國家隊公司成立之後，所有層級的國家隊都集結在一起，「棒協願不願意把原先屬於棒協的組、訓、賽過渡到這公司，這會涉及國家、中華職棒、中華民國棒球協會三方過去的關係，在公司化後，未來這些權力、義務關係是重新來過的。」蔡其昌直言，他將國家隊公司化稱作「深水區」，「這個沒有那麼容易，了解台灣棒壇的文化、結構的人其實都很清楚，這個沒有那麼容易。所以我會由簡單的先做、容易的先做、馬上可以做的就先做了。」蔡其昌說，先一步一步來，當前目標是第2步「總教練常態化」，「之前在體育署時代有提過，改組後，會找時間跟運動部部長談。」