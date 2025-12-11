我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在明年3月開打，中華隊持續備戰，總教練曾豪駒近日飛往美國，參與美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）冬季會議，此趟除了召開總教練會議外，曾豪駒也肩負與大聯盟窗口聯繫的重任。中職會長蔡其昌今（11）日透露，已經看過43人名單，目前選手都有意願出賽，但仍要去解決後續繁雜的限制，不過蔡其昌掛保證，聯盟逐步將所有事項搞定。近期大聯盟冬季會議正如火如荼進行中，除了大聯盟各隊高層出席，明年經典賽各國總教練也齊聚冬季會議，這也是中華隊總教練曾豪駒此趟美國行的目的。中職會長蔡其昌表示，曾豪駒主要是跟大聯盟官方進行聯繫，「因為接下來的主辦也是在大聯盟，大聯盟現在規定徵召選手一定要透過他們的統一窗口跟各個球團聯繫。這是他主要的目的，至於有沒有什麼額外的成果，我要等他回來才會知道。」蔡其昌指出，43人名單在選訓會議後，總教練有讓他看過，「名單上有的，目前聽到都有意願、沒問題，接下來是細節要處理，要看如何集訓。」蔡其昌坦言，大聯盟球員工會很多限制，甚至不允許選手提前加入團體集訓，「所以還有很多技術面要克服。大聯盟工會同意選手自主訓練、不同意他集體訓練，那他的自主訓練我們也要盡量協助。」蔡其昌強調，有些選手可能在安排上不是那麼方便，後勤端都會很願意協助，「日本有日本的規定、美國有美國的規定，所以這些都是細項要去溝通。」其次是出賽限制，蔡其昌表示，要先處理大會的限制，再來是球團的嚴格限制，「這個都是我們必須要一個一個去處理，所以這其實是一個很龐大的作業，聯盟會來協助把這些事情都搞定。」