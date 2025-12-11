我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在明年3月開打，各隊正緊鑼密鼓的招募球員參賽，中華隊也不例外。效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）巨人隊的鄧愷威能否參賽也成為焦點，美媒昨（10）日指出，鄧愷威非常希望替中華隊效力，對此，中職會長蔡其昌今（11）日表示，還需要等待最新消息，「我有聽說巨人隊換了新的教頭，讓（鄧愷威）有點考慮、猶豫、擔心，但最後是怎樣目前還不清楚。」現年27歲的鄧愷威，本季共出賽8場（7場先發），累積2勝4敗、29.2局，投出39次三振，防禦率6.37，甚至在對戰道奇時三振多名強打者，其中就包括日籍球星大谷翔平，因此許多台灣球迷期待能在經典賽上看見鄧愷威再度對決大谷的場面。美國媒體《The Mercury News》記者桑托斯（Justice delos Santos）昨日在個人社群帳號指出，鄧愷威已明確表達「非常希望為中華隊效力」的強烈意願，但目前巨人球團仍在與他討論相關事宜，最終是否參賽仍需雙方取得共識後才能定案。對此鄧愷威經紀公司表示，「感謝大家對愷威的關心，愷威目前正全心在美國投入訓練，持續調整並精進自我。愷威非常清楚WBC的重要性與其代表的意義，也十分感謝外界的期待。」對鄧愷威來說，明年能否站穩大聯盟相當關鍵，經紀公司也提到，「由於明年賽季對愷威而言，也是職涯中相當關鍵的時刻，相關參賽安排仍需在多方評估後，才能做出最適合的決定。若有進一步消息，我們會於第一時間與大家分享，謝謝大家的關心。」中職會長蔡其昌今日出席世界12強棒球賽紀錄片《冠軍之路》特映會，被問及中華隊參賽名單時，蔡其昌表示，目前43人名單都有意願出賽。不過針對鄧愷威的出賽意願，蔡其昌認為還要等待最新消息，關鍵出自於休賽季巨人隊更換總教練，由47歲的維特洛（Tony Vitello）執掌兵符。蔡其昌表示，「我有聽說巨人隊換了新的教頭，讓（鄧愷威）有點考慮、猶豫、擔心。但最後是怎樣目前還不清楚，我也是很早就問他，畢竟看他三振大谷翔平2次，所以很早就問了，當時他有這個考慮，現在決定怎樣，消息還需要更新。」