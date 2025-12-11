我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦悍將張奕今（11）日出席世界12強棒球賽紀錄片《冠軍之路》特映會，對於明年的第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），張奕證實收到中華隊邀請，並表達強烈的參賽意願，「有接到龍貓總教練電話，跟12強一樣，我是有意願參加經典賽。」明年有機會交手大谷翔平，張奕笑說，大谷雖然沒有死角，但會開始進行每場比賽的揮棒軌跡研究。張奕去年在12強賽大放異彩，以後援投手身份登板，總計5場8局0失分，是中華隊後援的重要支柱。他多次在紀錄片中提到自己渴望舞台，並說出「我已經不是以前的我」，更一度哽咽落淚，無法繼續進行訪談，成為紀錄片中的「洋蔥」要員。張奕在特映會後受訪笑說，「重新看一次，覺得講的好肉麻，但有想起一路走來的坎坷，想證明自己沒有這麼差。」張奕謝謝紀錄片團隊拍出這麼棒的作品，「從預賽到冠軍賽一路的點點滴滴，很難忘，每位球員都是為國家爭光，我能成為團隊的一份子，是非常棒的一個回憶。」對於明年的經典賽，張奕證實收到中華隊邀約，並已經表達參賽意願，「有接到龍貓總教練電話，跟12強一樣，我是有意願參加經典賽。」前一次因傷無緣參賽，張奕休賽季持續按照節奏訓練，維持身體狀態，「經典賽最重要的關鍵是，開季、進度會來的更早，需要好好的準備。」由於中華隊預賽與日本隊同組，張奕將再度碰上日本隊，「個人覺得非常興奮，是很大的挑戰，對我來說，對戰每位（日本隊）選手都是好的經驗。」張奕認為，日本隊不僅大谷翔平，還有其他很實力選手，他也說，希望能夠過經典賽與大谷翔平對決。張奕透露，過去在日職時期跟大谷沒有交手紀錄，「他還在日職時，我還在育成，沒交手過比較可惜。」張奕說，如果有機會對決大谷，會模擬對決的感覺，「雖然他沒死角，但會做他每場比賽揮棒軌跡的研究。」