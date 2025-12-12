入冬首波大陸冷氣團要在明（13）日報到了！根據氣象粉專「天氣風險」表示，週六晚間起至週日受到影響，各地氣溫將明顯走低並轉冷，冷氣團影響延續至下週一清晨，到了白天冷氣團才會逐漸減弱，低溫逐步回升。氣象專家賈新興預報指出，最冷時段苗栗以北空曠區有出現10度左右的低溫。
🟡大陸冷氣團週六起撲台！北東地區明顯降溫
天氣風險分析師林孝儒預報指出，週六晚間起至週日有機會受今年第一波冷氣團影響。預測北部至東部高溫約16-19度，低溫約14-15度，沿海空曠、近山平地或東部縱谷有機會探至12-13度低溫；中南部高溫約20-25度，低溫約15-17度，沿海空曠、近山平地不排除下探至12-14度低溫。本波冷氣團雖主要為北部至東部帶來顯著降溫，中南部雖白天較暖，但受輻射冷卻影響，清晨低溫不亞於北臺灣。
不過隨著乾冷空氣南下，迎風北部及東部降雨可望減緩，轉多雲並有陽光露臉天氣；中南部則維持晴時多雲穩定天氣。
氣象專家賈新興也預估最低溫出現在14日深夜至15日清晨，受大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響下，苗栗以北空曠區有出現10度左右的低溫，台北氣象站則有出現13.7-14.2度的低溫機率。
🟡下週一白天低溫回升
林孝儒表示，本波冷氣團影響可延續至下週一，各地顯著轉冷，雖然白天陽光照射下，體感相對較舒適；但夜晚清晨輻射冷卻加強，寒意更明顯。請提前做好保暖與低溫防範，長者與心血管、呼吸道敏感族群留意晨晚外出時間與保暖層次。目前預測要到下週一白天冷氣團才會逐漸減弱，低溫逐步回升。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 、氣象專家賈新興
