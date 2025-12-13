我是廣告 請繼續往下閱讀

▲隋棠在IG分享自己差點毀容的經歷。（圖／翻攝自隋棠IG@suitangtang）

手忙腳亂過票閘 瞬間失衡差點正面跌倒

▲隋棠近日參與舞台劇的演出。（圖／翻攝自隋棠IG@suitangtang）

公開致謝救命恩人 幽默形容「不是誰都抱得動」

女星隋棠近日隨著舞台劇《你的故事我的夢》巡演行程南下高雄演出，昨（12）日清晨自台北搭乘高鐵前往工作地點，原本只是再平常不過的通勤行程，卻在進入車站閘門時發生驚險插曲差點毀容，她事後在社群平台分享自身經歷，透露當下若不是現場「陽光結實」站務人員即時反應，後果恐怕不堪設想，直呼：「畢竟我現在也偏高壯，不是每個人能抱得動！」隋棠回憶，當時仍處於清晨昏沉狀態，一邊推著行李箱，一邊拿著水壺準備通過票閘口，沒料到腳步一個不穩突然絆到，整個人失去重心往前傾倒，由於雙手都被占用，她完全無法即時撐住自己，只能任由身體向前衝，臉部距離票閘口的矮柱越來越近，情況相當危急，她形容那一瞬間腦中幾乎已閃過：「如果真的摔下去，後果會很嚴重！」的念頭。就在千鈞一髮之際，一名站務員從側後方迅速出現，反射性地一把將隋棠穩穩接住，成功阻止她向前跌倒。隋棠形容對方的反應速度極快，幾乎是瞬間完成判斷與動作，讓她的臉停在距離票閘口柱體僅約數公分的位置，成功避開正面撞擊，她坦言若當下真的摔倒，不僅可能影響演出行程，甚至連外貌都可能受傷，所幸最後毫髮無傷。事後隋棠特別在社群發文，向這名站務員表達由衷感謝，她以幽默口吻形容對方「陽光又結實」，也自嘲自己現在身形偏高壯：「不是每個人都能輕鬆接住」，更凸顯對方當下的專業與力量，她也提到正因為這次即時救援，才能確保隔天在衛武營的演出不受影響，順利站上舞台完成工作，心中滿是感激。隋棠分享這段驚魂記後，立刻引來大量粉絲留言關心，不少人慶幸她平安無事，也有人藉機提醒通勤時務必留意安全，尤其清晨精神未完全清醒時更要放慢腳步，也有網友讚賞高鐵站務人員的專業素養，認為這類第一線人員的即時反應，往往能避免意外擴大。