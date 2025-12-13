金唱片門票今（13）日上午11點30分在ibon售票系統，為了防止AAA當時搶票慘況重現，這次的ibon系統大改特改，不但看不到同時在線搶票人數，連「偷改網址1處」就能知道哪區有無賣完的BUG也通通不見！
AAA也是ibon賣票！當時BUG通通不見
AAA在今年9月13日啟售門票，同樣在ibon售票系統販售，當時開賣瞬間湧入至少14萬人同時排隊搶票，大家都能看到目前有多少人在排隊，同時發現「系統BUG」，許多粉絲提早進到排隊頁面，卻在11點一到直接被帶往等待區；有網友分享，自己跳出排隊頁面後，11點重新點一次購票，就立刻順利進入購票區，形同讓14萬人白等。
不只如此，清票時還流傳一招「密技」，有網友發現只要把網址中的「aaa2」改成「aaa1」，即可直接進入購票頁面，能瞬間看到各區剩餘票數；若全數售罄，也能免去漫長等待。《NOWNEWS今日新聞》當時實測發現確實可行，但短短幾秒就被系統強制踢出。
不過這些BUG，在今天的金唱片搶票過程通通看不到，沒有顯示「我前面有多少人」，只有「因線上人數眾多，已將您依序安排於等候區。請勿離開、重整畫面或另開分頁，以免喪失優先等待權益。」的須知，連網址也都找不到破綻可改，許多人只能乖乖等候排隊。
📌資料來源：SuperDome 超級圓頂、ibon
我是廣告 請繼續往下閱讀
AAA在今年9月13日啟售門票，同樣在ibon售票系統販售，當時開賣瞬間湧入至少14萬人同時排隊搶票，大家都能看到目前有多少人在排隊，同時發現「系統BUG」，許多粉絲提早進到排隊頁面，卻在11點一到直接被帶往等待區；有網友分享，自己跳出排隊頁面後，11點重新點一次購票，就立刻順利進入購票區，形同讓14萬人白等。
不只如此，清票時還流傳一招「密技」，有網友發現只要把網址中的「aaa2」改成「aaa1」，即可直接進入購票頁面，能瞬間看到各區剩餘票數；若全數售罄，也能免去漫長等待。《NOWNEWS今日新聞》當時實測發現確實可行，但短短幾秒就被系統強制踢出。
不過這些BUG，在今天的金唱片搶票過程通通看不到，沒有顯示「我前面有多少人」，只有「因線上人數眾多，已將您依序安排於等候區。請勿離開、重整畫面或另開分頁，以免喪失優先等待權益。」的須知，連網址也都找不到破綻可改，許多人只能乖乖等候排隊。
📌資料來源：SuperDome 超級圓頂、ibon