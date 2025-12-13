入冬首波大陸冷氣團在今（13）日晚間開始降溫！根據氣象粉專「天氣風險」表示，明日空曠地區可能降到10度以下，整體偏冷，不過這波大陸冷氣團強度還不是很強，持續時間不長，到了下週一（15日）白天就會開始回暖，反而導致天氣在短短2-3天內有明顯的起伏變化，日夜溫差也變得明顯，提醒大家要特別留意。
🟡今新竹以北、東半部有雨！入夜後水氣減少
入冬以來第一波大陸冷氣團將在今天（13日）午後起逐漸南下影響台灣，不過今天白天在新竹以北到東半部、恆春半島等地有短暫陣雨，雨勢雖然不大，但是一整天都可能會有滴滴答答下雨的機會，中南部雲量也會較為增多，不過天氣仍較穩定，預估最快可能要等到今天深夜至明天（14日）清晨，水氣才會明顯減少，北、東部的降雨就會逐漸停止。
到了明（14）日白天各地大致都是多雲到晴的天氣為主，可能只剩下花東、恆春半島等地還有零星飄雨的機會，這種比較穩定晴朗的天氣預估至少可以持續到下週二（16日），下週三（17日）下半天到晚間另一波東北季風再度抵達，迎風面地區的天氣才會再有變化出現。
🟡大陸冷氣團今夜開始降溫！最冷跌破10度
溫度方面，今天週六（13日）白天冷氣團影響還不明顯，但是受到降雨的影響，北部、東北部白天高溫預估在20-22度間，中部及花東地區高溫則有23-26度，南部地區高溫仍有26-28度左右。
今晚起溫度逐漸下降，到明天（14日）清晨中部以北、東北部都市地區低溫就可能降到14-16度，空曠地區有機會降到12-14度間，南部及花東都市地區低溫17-19度，空曠地區有可能降到15-17度間，開始有較明顯的涼意出現。
明天週日（14日）白天冷空氣持續南下，即使白天逐漸有陽光出來，北部、東北部高溫仍不易上升，預估高溫只有15-17度左右，中部及花東地區高溫也升得不高，大約只有19-21度，南部高溫仍比較有上升的空間，預估可以來到22-25度之間。
明晚到後天週一（15日）清晨是本次大陸冷氣團溫度的最低點，中北部、東北部都市地區低溫只有12-14度，空曠地區可能降到10-12度或以下，整體偏冷，務必要注意保暖，南部及花東都市地區低溫14-17度，空曠地區也能降到只有12-14度左右，同樣是蠻冷的，也是要特別注意保暖的準備。
🟡大陸冷氣團週一逐漸遠離！明顯回溫等下週二白天
到了下週一(15日)白天，冷高壓中心逐漸東移出海，冷空氣就會有比較明顯的減弱，各地白天溫度回升，北部、東半部地區白天高溫21-24度，中南部地區高溫24-26度，夜晚到下週二（16日）清晨在中北部、東北部空曠地區仍要注意輻射冷卻低溫發生的機會，還是有可能出現局部12-14度的低溫，日夜溫差變化較明顯。
下週二（16日）白天各地溫度會再進一步回升，北部、東半部高溫將可以來到23-25度或以上，中南部更可能來到26-28度，又會開始變得溫暖起來。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk
我是廣告 請繼續往下閱讀
入冬以來第一波大陸冷氣團將在今天（13日）午後起逐漸南下影響台灣，不過今天白天在新竹以北到東半部、恆春半島等地有短暫陣雨，雨勢雖然不大，但是一整天都可能會有滴滴答答下雨的機會，中南部雲量也會較為增多，不過天氣仍較穩定，預估最快可能要等到今天深夜至明天（14日）清晨，水氣才會明顯減少，北、東部的降雨就會逐漸停止。
到了明（14）日白天各地大致都是多雲到晴的天氣為主，可能只剩下花東、恆春半島等地還有零星飄雨的機會，這種比較穩定晴朗的天氣預估至少可以持續到下週二（16日），下週三（17日）下半天到晚間另一波東北季風再度抵達，迎風面地區的天氣才會再有變化出現。
溫度方面，今天週六（13日）白天冷氣團影響還不明顯，但是受到降雨的影響，北部、東北部白天高溫預估在20-22度間，中部及花東地區高溫則有23-26度，南部地區高溫仍有26-28度左右。
今晚起溫度逐漸下降，到明天（14日）清晨中部以北、東北部都市地區低溫就可能降到14-16度，空曠地區有機會降到12-14度間，南部及花東都市地區低溫17-19度，空曠地區有可能降到15-17度間，開始有較明顯的涼意出現。
明晚到後天週一（15日）清晨是本次大陸冷氣團溫度的最低點，中北部、東北部都市地區低溫只有12-14度，空曠地區可能降到10-12度或以下，整體偏冷，務必要注意保暖，南部及花東都市地區低溫14-17度，空曠地區也能降到只有12-14度左右，同樣是蠻冷的，也是要特別注意保暖的準備。
🟡大陸冷氣團週一逐漸遠離！明顯回溫等下週二白天
到了下週一(15日)白天，冷高壓中心逐漸東移出海，冷空氣就會有比較明顯的減弱，各地白天溫度回升，北部、東半部地區白天高溫21-24度，中南部地區高溫24-26度，夜晚到下週二（16日）清晨在中北部、東北部空曠地區仍要注意輻射冷卻低溫發生的機會，還是有可能出現局部12-14度的低溫，日夜溫差變化較明顯。
下週二（16日）白天各地溫度會再進一步回升，北部、東半部高溫將可以來到23-25度或以上，中南部更可能來到26-28度，又會開始變得溫暖起來。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk