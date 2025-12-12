我是廣告 請繼續往下閱讀

今年球季賽結束後，統一獅外野手蘇智傑行使自由球員（FA）權利，球隊肯定蘇智傑從加盟獅隊起，站穩獅隊外野陣容，也是獅隊中生代重要指摽性選手，球團肯定蘇智傑長期帶給球 隊戰力上幫助，開出複數年約爭取續留獅隊效力，今日獅隊與蘇智傑達成雙方共識，同意簽下4年複數年約，平均月薪70萬續留獅隊。本季蘇智傑70場出賽，繳出5轟、24分打點、上壘率0.302、打擊率0.252的成績。今年蘇智傑月薪63萬，如今在百般考慮後，選擇以月薪70萬續留統一獅。統一獅總經理蘇泰安表示：「今年底林安可簽訂合約，確定旅日效力西武獅，對於球隊整體長程攻擊戰力有顯著影響，期許近年表現中規中矩的蘇智傑能夠扛起獅隊中心打線的破壞力，更期許智傑能夠展現中生代選手責任，帶領年輕選手以團體戰，爭取球隊佳績，用好的成績回饋給球迷」關於林岱安行使自由球員權益，轉隊富邦悍將，今日球隊也正式收到富邦提供25人選手保護名單，目前教練團、球探部也將進行整體評估，關於補償方式決定將依聯盟相關規定於下 周定案後公布。