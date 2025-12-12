我是廣告 請繼續往下閱讀

統一7-ELEVEn獅休賽季失去資深捕手林岱安，將在自由球員（FA）補償中做出選擇，今（12）日富邦悍將向中職提交25人選手保護名單與保護名單外之所屬球員名簿，傳出江少慶未被列入名單中，獅隊領隊蘇泰安隨後證實，將進行全面評估，預計下週會做出決定。根據中職規章，若獅隊選擇江少慶，明年的月薪不能低於113萬台幣。林岱安日前與悍將簽下一紙7年總額5600萬的長約，根據中職FA補償規定，獅隊可選擇A方案年薪125%轉隊費或B方案年薪75%+1名25人保護名單外球員，林岱安本季月薪36萬，若選A方案，獅隊可獲得540萬轉隊費，若選擇B方案，將是324萬加上1位25人外選手。悍將今日下午公告，將林岱安的球員合約及25人選手保護名單與保護名單外之所屬球員名簿提交聯盟。獅隊收到名單後，將在7個工作日決定最終補償方案。不過悍將宣告後，傳出江少慶並不在悍將的25人名單中，獅隊領隊蘇泰安隨後證實。蘇泰安表示，會針對悍將25人名單外的選手進行全面評估，「包含江少慶在內，所有名單外球員都在我們的評估範圍之中。」現年32歲的江少慶2021年結束旅外生涯，在當年的選秀會成為選秀狀元，雙方簽下4.5年總值6120萬元的大約，平均月薪超過113萬元，為當時中職球員最高合約。不過江少慶返台後飽受傷痛影響，4個賽季僅出賽50場，投271.1局，拿下13勝22敗，防禦率3.68。若獅隊最終選擇江少慶，必須以不低於現行合約續約1年，根據中職規章第21章148條之3，「若補償選手於聯盟確認指定有效前，已與其原屬球團完成更新合約，則該指定球團應承擔其合約，不得另為不利補償選手之更改。若補償選手於聯盟確認指定有效前，尚未完成更新合約，則該指定球團應斟酌補償選手之表現，議定薪資及其合約內容，且該薪資額度不得少於其現行合約之薪資。」