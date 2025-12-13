就是今晚 6 點！2025 新北歡樂耶誕城巨星耶誕演唱會將於今（13）起一連兩天，在新北市市民廣場盛大登場。首日陣容由麋先生熱力開場、金曲才子韋禮安壓軸；明日（14日）則由人氣樂團告五人打頭陣、搖滾天團動力火車震撼壓軸。《NOWNEWS今日新聞》為您整理了演唱會轉播資訊、免費直播網址、完整卡司與演出順序懶人包，重點資訊一次掌握！

我是廣告 請繼續往下閱讀
2025 新北耶誕城演唱會｜活動資訊速覽

  • 活動日期： 12月13日（六）、12月14日（日）

  • 活動時間： 18:00 ～ 22:00

  • 活動地點： 新北市市民廣場

  • 主持人： 陳漢典、Dora 謝雨芝、曾子余

▲陳漢典（左1）、曾子余（右1）與Dora謝雨芝將擔任12月13、14日「新北歡樂耶誕城巨星演唱會」主持人。（圖／TVBS提供）
▲陳漢典（左1）、曾子余（右1）與Dora謝雨芝將擔任12月13、14日「新北歡樂耶誕城巨星演唱會」主持人。（圖／TVBS提供）
兩日卡司與演出順序

📍 第一天：12月13日（六）

主題：音浪狂潮

演出順序：

  1. 麋先生（開場）

  2. 薛恩

  3. F. F. OP

  4. 李東軒

  5. 芒果醬

  6. 陳漢典

  7. 小樂 吳思賢

  8. Ozone

  9. 安心亞

  10. 韋禮安（壓軸）

▲新北耶誕城12月13日（六）巨星耶誕演唱會-The Greatest Show「音浪狂潮」演唱卡司與出場順序（圖／新北市觀旅局提供www.facebook.com/ntctour/）
▲新北耶誕城12月13日（六）巨星耶誕演唱會-The Greatest Show「音浪狂潮」演唱卡司與出場順序（圖／新北市觀旅局提供www.facebook.com/ntctour/）
📍 第二天：12月14日（日）

主題：經典再現

演出順序：

  1. 告五人（開場）

  2. 王 ADEN

  3. 鼓鼓 呂思緯

  4. HUR+

  5. J.Sheon

  6. 婁峻碩

  7. 高爾宣

  8. 熊仔

  9. 動力火車（壓軸）

▲新北耶誕城12月14日（日）巨星耶誕演唱會-The Greatest Show「音浪狂潮」演唱卡司與出場順序（圖／新北市觀旅局提供www.facebook.com/ntctour/）
▲新北耶誕城12月14日（日）巨星耶誕演唱會-The Greatest Show「音浪狂潮」演唱卡司與出場順序（圖／新北市觀旅局提供www.facebook.com/ntctour/）
2025 新北耶誕城｜轉播與直播平台整理

無法到現場的朋友，透過電視或手機也能零時差參與這場音樂盛會。以下是官方與合作平台的收看方式：

📍線上免費直播（手機／電腦觀看）

點擊以下平台即可收看：

📍電視轉播

  • 有線電視： TVBS 歡樂台（42頻道）

  • MOD： TVBS 精采台

  • 海外頻道： TVBS Asia

資料來源：新北歡樂耶誕成官方網站新北旅客 

相關新聞

2025新北耶誕城演唱會今登場！卡司出場順序出爐　直播與交通整理

2025新北耶誕城演唱會／19組卡司接力飆唱　今晚免費直播這裡看

新北耶誕城週末開唱！完整「彩排時間表」流出　官方：勿拍照錄影

新北耶誕城演唱會12/13、14登場！完整卡司、直播、交通管制一覽