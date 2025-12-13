就是今晚 6 點！2025 新北歡樂耶誕城巨星耶誕演唱會將於今（13）起一連兩天，在新北市市民廣場盛大登場。首日陣容由麋先生熱力開場、金曲才子韋禮安壓軸；明日（14日）則由人氣樂團告五人打頭陣、搖滾天團動力火車震撼壓軸。《NOWNEWS今日新聞》為您整理了演唱會轉播資訊、免費直播網址、完整卡司與演出順序懶人包，重點資訊一次掌握！
2025 新北耶誕城演唱會｜活動資訊速覽
兩日卡司與演出順序
📍 第一天：12月13日（六）
主題：音浪狂潮
演出順序：
📍 第二天：12月14日（日）
主題：經典再現
演出順序：
2025 新北耶誕城｜轉播與直播平台整理
無法到現場的朋友，透過電視或手機也能零時差參與這場音樂盛會。以下是官方與合作平台的收看方式：
📍線上免費直播（手機／電腦觀看）
點擊以下平台即可收看：
- 活動日期： 12月13日（六）、12月14日（日）
- 活動時間： 18:00 ～ 22:00
- 活動地點： 新北市市民廣場
- 主持人： 陳漢典、Dora 謝雨芝、曾子余
