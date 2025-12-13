新北歡樂耶誕城即將於今（13）日與明（14）日迎來巨星耶誕演唱會，新北市政府觀光旅遊局表示，將有19組重磅華麗卡司，今天開場由「金曲樂團」麋先生MIXER擔任，並由韋禮安唱壓軸場。當然也別忘記要順逛今年與知名IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」合作的耶誕城。《NOWNEWS》整理新北耶誕城演唱會卡司與出場順序、9處直播平台、交通等完整攻略搶先看。
新北市觀光旅遊局表示，新北耶誕城演唱會將於12月13日(六)及12月14日(日)18時至22時登場，本屆「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」主持人包含金鐘主持陳漢典、朵拉 謝雨芝與曾子余，共同接下兩日巨星耶誕演唱會的主持棒。卡司部分，今（13）日將由「金曲樂團」麋先生MIXER熱鬧開唱，將以獨特嗓音與舞臺魅力掀起全場共鳴，壓軸卡司則為「金曲創作才子」韋禮安。
明天12月14日(日)由「超人氣Z世代天團」告五人震撼開場，而重磅壓軸則由「金曲演唱組合」動力火車擔任，首首K歌金曲，勢必帶動現場歌迷大合唱。
🟡「2025新北歡樂耶誕城」主要資訊
開城秀：2025年11月14日～ 12月28日
主燈秀： 每日 17:30-23:00；每整點、半點一次，22:30後為無聲版
新北夜間光雕嘉年華：即日起～12月27日，每日18:00-21:00
主燈：全台唯一主燈以「歡樂馬戲棚」為主題，結合燈光、音樂與動態機械，打造出夢幻的主燈秀
🟡「2025新北歡樂耶誕城」演唱會時間卡司
日期：12月13日(六)、12月14日(日)
地點：新北市市民廣場
兩日主持人：陳漢典、Dora 謝雨芝、曾子余
兩日時間：18:00～22:00
兩日卡司：
📍12月13日(六)：
主題：音浪狂潮
卡司與出場順序：
麋先生（開場）
薛恩
F. F. OP
李東軒
芒果醬
陳漢典
小樂 吳思賢
Ozone
安心亞
韋禮安（壓軸）
📍12月14日(日)
主題：經典再現
卡司與出場順序：
告五人（開場）
王 ADEN
鼓鼓呂思緯
HUR+
J.Sheon
婁峻碩
高爾宣
熊仔
動力火車（壓軸）
📍兩日藝人彩排順序搶先看：
▪️12月13日（六）
12:00-12:45 安心亞
12:45-13:30 Ozone
13:30-14:00 陳漢典
▪️12月14日（日）
10:00-11:30 告五人
12:00-12:45 HUR+
13:00-13:30 王ADEN
13:30-14:30 高爾宣OSN
🟡「2025新北耶誕城」演唱會轉播與直播平台：
轉播平台：TVBS 歡樂台、MOD「TVBS 精采台」、海外頻道「TVBS Asia」
線上直播：
新北旅客臉書粉絲專頁、
新北旅客YouTube頻道、
TVBS NEWS臉書粉絲專頁、
TVBS NEWSYouTube頻道、
「CATCHPLAY+影音平台」、
「LINE TODAY」
🟡「2025新北歡樂耶誕城」演唱會交通資訊
📍主燈區新北市市民廣場：
搭捷運
板南線：板橋站 2號出口、3A出口(由地下道前往市府)
環狀線：板橋站 4號出口(縣民大道)
搭公車：
公車車頭LED顯示 「經歡樂耶誕城」 皆可搭乘。
234、245、265、307、577、651、667、705、810、847 、897、1032在 新府路站下車
51、234、265、651、705、813(含區間車)、982在 中山路站下車
📍板橋車站站前廣場：
搭捷運：
板南線：板橋站3號出口
環狀線：板橋站5號出口
搭高鐵/台鐵：搭乘至板橋車站下車，燈區皆在車站周邊步行可抵之處
🟡「2025新北歡樂耶誕城」演唱會疏散捷運加開：
捷運板南線：
▪️班距（雙向）：
16:00-19:00 班距3分30秒
19:00-22:30 班距4分鐘
▪️重點時段加密班距：
進場(往頂埔方向)：16:40-18:10 再加開5班單向加班車
散場(往南港展覽館方向)：21:50-22:30 （12月14日為22:00-22:30）視板橋站人潮機動加開1~3班單向加班車
環狀線：
環狀線除既有班次營運外，安排5列車於側軌、袋形軌、端點站待命，由板橋站現場指揮官視人潮情況，必要時通知行控中心機動加發列車至板橋站進行雙向人潮疏運。
🟡「2025新北歡樂耶誕城」交通管制
一、即日起至2025年12月28日，縣民大道、新站路口往土城方向，於每日下午3時至晚間11時禁止左轉新站路。
二、市府周邊人行道於活動期間每日下午4時至晚間11時，禁止騎乘自行車。
三、新站路(大遠百側，縣民大道至中山路)、新府路(小遠百側，中山路至區運路)黃線處，活動期間每日上午7時至晚間11時禁止停車。
四、活動場域周遭YouBike暫停營運時間：
(1)捷運板橋站1號出口、新站路及新府路站點，活動期間每日下午3時至晚間12時暫停營運。
(2)演唱會(12月13、14日)新站路及新府路站點，自上午12時起暫停營運(3)12月13、14日(演唱會)，公車站-民權路口站(中山路往土城方向)，每日下午4時至晚間12時公車不停靠。
資訊來源：新北歡樂耶誕城、新北市政府觀光旅遊局、新北旅客
