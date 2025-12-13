我是廣告 請繼續往下閱讀

Tiffany Young手寫信告白卞耀漢 否認2026年結婚

▲Tiffany Young打破沉默認愛卞耀漢，說男友給她很滿的安定感。（圖／IG@tiffanyyoungofficial）

韓國演員卞耀漢（又譯：卞約漢）與少女時代成員Tiffany Young（蒂芬妮）今（13）日被爆出因為《逆貧大叔》假戲真做，他們隨即認愛，雖然是「以結婚為前提交往」，但雙雙否認大家謠傳的2026年秋天結婚，Tiffany Young也公開近300字的手寫信告白男友：公開放閃喜獲一票祝福。Tiffany Young今早被爆出熱戀卞耀漢，她稍早打破沉默，以手寫信的方式認愛並謝謝粉絲，說與男友確實以結婚為前提交往中，但否認2026年秋天結婚，「還沒有訂下具體的行程。但如果之後有重要的決定出現，我一定會第一時間親自告訴粉絲們」。你好，我是Tiffany Young。希望大家都能度過溫暖的冬天，也度過一個安全的週末。也向一直珍惜、守護這個空間的大家，真心的打聲招呼。今天，關於被報導的內容，我想親自對粉絲們說明，所以留下這封信。我目前是以彼此懷抱著美好的心意、以結婚為前提交往中，並持續認真的維繫這段關係。他是一個讓我能用正面、充滿希望的視角看待這個世界，也能帶給我安定感的人。雖然現在還沒有訂下具體的行程，但如果之後有重要的決定出現，我一定會第一時間親自告訴粉絲們。一直以來謝謝大家長時間為我加油、用溫暖的眼光守護著我。我會珍惜這份心意、不會忘記，未來也會在自己的位置上盡全力，用更好的面貌回報大家。謝謝你們。此外，卞耀漢早上已先發聲，證實跟Tiffany Young是以結婚為前提交往，但媒體盛傳他們將在明年2026的秋天舉辦婚禮，公司TEAMHOPE僅承認交往事實，「婚禮日期目前尚未有具體確定的行程」。