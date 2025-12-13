我是廣告 請繼續往下閱讀

韓籍啦啦隊女神李晧禎近期接受YT頻道《來去CHECK IN》專訪時，首度揭開她短暫離開台灣、回到韓國調整後再度回歸的心路歷程，她坦言不是不愛台灣，而是體力撐不起來、身心失衡，只能短暫離開台灣，先把自己照顧好。在競爭激烈、節奏快速的演藝與啦啦隊產業中，能夠坦然說出「我很滿意現在的生活狀態」的人並不多見，不過在節目訪問中被問到時，李晧禎說：「現實中如果你問一個人：『你滿意現在的生活嗎？』會回答滿意的應該蠻少的，但如果有人這樣問我，我會回答很滿意，我很喜歡現在的狀態。」她如此形容當下的自己。回顧去年決定暫時離開台灣的選擇，李晧禎坦言當時並非因為不喜歡這裡，而是意識到自己的身心狀態並不平衡，一方面她對韓國的工作仍抱有遺憾，也希望在機會來臨時不再錯過；另一方面更重要的原因是，她察覺自己在高壓環境中逐漸失去原本的節奏：「我感覺去年的自己，並不在一個很平衡的狀態。」她直言回到韓國並不是逃避，而是希望先把自己調整好，再回來面對粉絲與舞台。談到初次來台發展時的壓力來源，李晧禎也打破外界既定印象，她表示語言不熟確實是一個挑戰，但真正讓她感到挫折的，其實是身體狀況跟不上內心的企圖心：「我想做的事情很多，但體力卻撐不起來。」她回憶，當原本應該能夠勝任的工作強度，因身體狀況而變得困難，心理也隨之承受巨大壓力，甚至變得敏感而焦慮。回到韓國後，李晧禎開始有意識地把時間與資源投資在自己身上。她開始固定運動、調整飲食，要求自己每天按時吃飯，重新建立生活秩序。「以前的我其實不太在意這些，但現在會鞭策自己。」她也強調，不論身在台灣或韓國，自己其實都是開心過日子，差別在於現在的快樂是建立在更穩定的身心狀態之上。李晧禎也坦言，當初決定離開台灣時，已做好心理準備「粉絲可能會忘了我」。然而讓她意外的是，即便暫時不在應援舞台上，仍有許多粉絲持續關心、支持她：「我到後來才體悟到，原來自己這麼被喜愛。」這份來自粉絲的惦記，成為她重新看待自己價值的重要轉捩點。最終選擇回到熟悉的2S經紀公司，以及再次站上Fubon Angels的舞台，對李晧禎而言並非偶然，她透露自己曾問過內心真正想去哪一支球隊，，因為那裡承載著太多無法被輕易割捨的回憶。李晧禎也不諱言，希望外界不要只用「可愛」或「性感」來定義她，而是能真正認識真實的李晧禎：「如果連對自己都無法坦白，就沒有辦法活得開心。」她認為「真誠」是自己最珍惜、也最想守住的特質。短暫離開台灣一年後再度回歸，李晧禎站在此刻回望過去，只認為那是當時最好的選擇，她將那段經驗視為墊腳石，讓自己走得更穩，也更清楚想要的生活樣貌。最後，李晧禎也向一路支持她的粉絲表達感謝，「謝謝你們沒有忘記我，這是一件非常值得感恩的事。」而她也希望能在維持目前生活狀態的同時，持續向前。