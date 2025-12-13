效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯天使隊的日籍投手菊池雄星，休賽季返回老家岩手縣，在自己一手催生的訓練基地「King of the Hill」進行自主訓練。對於明年的第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），菊池仍是表達高度意願，渴望首次穿上日本隊戰袍，「雖然最終決定不在我的掌握之中，但我會抱持這樣的心態進行準備。」
從小沒當過國手 菊池雄星超想打日本隊
據《產經體育》報導，菊池在訓練後接受媒體採訪，對於明年經典賽，他展現高度意願，畢竟從小到大，他從未有機會披上日本隊戰袍，「從小學、國中、高中、大學到職業，各種層級的代表隊我至今都沒有緣分入選。」菊池坦言，心中一直想完成當國手的心願，「如果能有這樣的機會，我非常願意積極考慮。」
若真的入選日本隊，菊池說，「我想當然只有世界第一這個目標。」他強調，「我希望自己能為世界第一有所貢獻，並且隨時做好準備。」他直言，無論何時接到日本隊徵召，他都能立即應對，「雖然最終決定不在我的掌握之中，但我會抱持這樣的心態進行準備。」
日本隊尚未公布陣容 僅大谷翔平、山本由伸、菅野智之確定入選
現年34歲的菊池已旅美第7年，本季轉戰天使隊，簽下一紙3年6300萬美元的合約。共出賽33場，投178.1局，防禦率3.99，拿下7勝11敗，本季不僅全勤先發，還入選生涯第2次的明星賽。
日本隊目前尚未公布經典賽名單，僅大谷翔平自行宣布參戰，山本由伸、菅野智之則是經由媒體報導，確定將會披上日本隊球衣。日媒也推測，預計將有更多大聯盟日籍球員陸續決定參賽，像是鈴木誠也、今永昇太、千賀滉大、松井裕樹等人都被視為最終人選，如果一切順利，他們都將會入選。
更多經典賽相關新聞：
經典賽／菅野智之確定重返日本隊！日媒透露大聯盟球員將陸續報隊
經典賽／山本由伸確定參戰！韓媒悲觀看待：日本能靠2人就拿下1勝
我是廣告 請繼續往下閱讀
據《產經體育》報導，菊池在訓練後接受媒體採訪，對於明年經典賽，他展現高度意願，畢竟從小到大，他從未有機會披上日本隊戰袍，「從小學、國中、高中、大學到職業，各種層級的代表隊我至今都沒有緣分入選。」菊池坦言，心中一直想完成當國手的心願，「如果能有這樣的機會，我非常願意積極考慮。」
若真的入選日本隊，菊池說，「我想當然只有世界第一這個目標。」他強調，「我希望自己能為世界第一有所貢獻，並且隨時做好準備。」他直言，無論何時接到日本隊徵召，他都能立即應對，「雖然最終決定不在我的掌握之中，但我會抱持這樣的心態進行準備。」
日本隊尚未公布陣容 僅大谷翔平、山本由伸、菅野智之確定入選
現年34歲的菊池已旅美第7年，本季轉戰天使隊，簽下一紙3年6300萬美元的合約。共出賽33場，投178.1局，防禦率3.99，拿下7勝11敗，本季不僅全勤先發，還入選生涯第2次的明星賽。
日本隊目前尚未公布經典賽名單，僅大谷翔平自行宣布參戰，山本由伸、菅野智之則是經由媒體報導，確定將會披上日本隊球衣。日媒也推測，預計將有更多大聯盟日籍球員陸續決定參賽，像是鈴木誠也、今永昇太、千賀滉大、松井裕樹等人都被視為最終人選，如果一切順利，他們都將會入選。
更多經典賽相關新聞：
經典賽／菅野智之確定重返日本隊！日媒透露大聯盟球員將陸續報隊
經典賽／山本由伸確定參戰！韓媒悲觀看待：日本能靠2人就拿下1勝
更多「2026經典賽」相關新聞。