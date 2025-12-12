我是廣告 請繼續往下閱讀

繼日本隊頭號球星大谷翔平確認參加2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）後，洛杉磯道奇隊山本由伸今（12）日也傳出將披上日本隊戰袍，替母國力拚世界冠軍2連霸。對此，韓媒《Mydaily》認為，即便佐佐木朗希不參賽，光是大谷加上山本的組合，就足以奪下1勝。並呼籲韓國隊接下來必須要做好徹底的因應與準備。韓媒《Mydaily》表示，對於此結果，早就可以預期，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）曾多次表示，希望大谷不要參加經典賽，即便要去，也希望不要上投手丘，只以打者身分出賽。對山本與佐佐木，道奇隊高層的想法恐怕也相同。畢竟經典賽是在球季開始前舉行，確實伴隨疲勞累積與受傷風險。明年目標世界大賽3連霸的道奇隊，肯定會帶著忐忑不安的心情看比賽。韓媒指出，道奇隊沒有任何方式能阻止大谷參賽，「他們或許能就二刀流角色再進行協商，但只要大谷堅持，球隊也別無選擇。況且他在2023年秋天接受手肘手術後，如今已無任何傷勢問題，狀態良好。」而山本的狀況也是，雖然赴美首年曾有肩部傷勢，但今年健康完整出賽。尤其在季後賽大爆發，帶領道奇隊完成世界大賽2連霸。也因此道奇隊原本很想保護山本，畢竟他在季後賽的負荷確實不輕。但最終仍無法阻止健康的他代表日本出戰。相較之下，只能限制今年肩部狀況較敏感的佐佐木朗希。韓媒直言，日本隊若三大王牌全出擊，對任何國家都是恐怖存在。然而就算沒有佐佐木，日本隊依然是本屆經典賽最強奪冠熱門。「光是大谷+山本，就足以奪下1勝。」韓媒舉例，如果大谷以二刀流先發，山本於比賽中段登板接力，日本立刻就能完成1場穩勝的劇本，「即便經典賽設有投球數限制，但只要度過預賽，限制便會放寬。」韓媒最後提到經典賽賽程，「預賽包含韓國、日本、台灣、澳洲、捷克。如果大谷以二刀流出賽，那麼大谷與山本很可能分別以先發身分對上韓國與台灣。韓國接下來必須做好徹底、全面性的因應與準備。」