我是廣告 請繼續往下閱讀

▲佐佐木今年原計劃作為先發投手發展，卻因傷勢轉任中繼。（圖／美聯社／達志影像）

▲山本由伸本季在例行賽與季後賽共投出211局，遠高於他過往在日本職棒的最高193局。（圖／美聯社／達志影像）

日本武士隊（侍JAPAN）即將迎接2026年春季登場的世界棒球經典賽（World Baseball Classic），陣容異動再掀波瀾。洛杉磯道奇隊的兩名球星大谷翔平與山本由伸確定參賽，但另一位來自道奇、備受期待的年輕右投佐佐木朗希則因健康考量確定缺席。美國媒體《Sporting News》也警告，山本的參戰可能會對道奇的三連霸夢想帶來變數。根據日媒報導，24歲的佐佐木朗希將不參加本屆WBC。儘管球團對WBC沒有「明確拒否權」，但考量到他在本季經歷右肩肩夾擠症候群（Impingement Syndrome）傷勢，且復出過程歷經反覆調整，道奇球團最終不支持他參賽。佐佐木本季初登美職便在5月進入傷兵名單，雖曾樂觀看待復出，但6月重啟傳接球訓練後仍感到不適，一度中斷所有投球。雖然季末以後援身分助道奇奪下世界大賽冠軍，但他本人早在賽前透露「投球動作仍感到不順」，尤其對支撐右腳的使用仍未完全恢復信心。此外，佐佐木今年原計劃作為先發投手發展，卻因傷勢轉任中繼。儘管後援表現搶眼，但道奇內部仍希望他未來能穩定先發，並朝「山本由伸第二」方向發展。球團認為，與其投入國際賽強度，不如在休賽季確實重建投球機制與動作感，成為可長期信賴的先發戰力。與此同時，27歲的山本由伸確定二度參加WBC，消息傳出後，美媒《Sporting News》立即撰文示警：「道奇應該把獎盃櫃旁邊擺一瓶TUMS（胃藥）！」該媒指出，山本本季在例行賽與季後賽共投出211局，遠高於他過往在日本職棒的最高193局。特別是在世界大賽第6戰先發後僅休1天就於第7戰再度登板救援，對身體與精神都是巨大負荷。報導強調：「這對任何一位王牌投手而言，都是極限級的消耗。而現在他不僅將參加強度極高的WBC，而且會在春訓前就提早投入比賽狀態。對道奇這種正追求三連霸的球隊來說，這不只是『值得關注』，而是真真正正的風險因子。」此外，道奇過去強調不過度使用明星球員，在控制負荷與健康方面成功建立一套機制。山本此次參賽可能打破原本規劃的節奏，《Sporting News》評論：「這將讓原本穩定的平衡產生動搖。」儘管佐佐木無法出戰，武士隊仍擁有兩大王牌：大谷翔平與山本由伸。前者早早表態參賽，後者也在與總教練井端弘和會談後獲得球團支持，兩人將成為日本隊爭冠的核心支柱。不過，由於山本身負道奇未來王牌期待，其投球局數與間隔可能會受到嚴格限制，如何兼顧WBC競爭力與大聯盟例行賽的投球任務，將考驗日本隊與道奇隊的協調智慧。