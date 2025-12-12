根據日媒《中日體育》報導，洛杉磯道奇王牌、世界大賽MVP山本由伸確定代表日本武士參加明年的世界棒球經典賽（WBC），連續兩屆出戰國際賽。消息曝光後，美媒《Sporting News》隨即發表評論，指出道奇恐將面臨追求三連霸道路上的「新隱憂」。
✴️山本由伸參戰相關新聞：WBC／山本由伸參戰！道奇日籍3本柱缺1 佐佐木朗希缺陣原因曝光
美媒諷刺：道奇該在獎盃櫃旁放「胃藥」
儘管道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在冬季會議期間曾委婉表示不希望山本由伸參加經典賽，但由於山本本季沒有傷病紀錄，球隊終究難以阻止他參賽。
對此，《Sporting News》直言：「山本由伸要出戰WBC，道奇最好把胃藥放在獎盃櫃旁邊。」該報導認為，山本今年從例行賽到季後賽累計投出211局，遠遠超過他效力日本職棒（NPB）時的單季最多的193局，等同承受生涯最沉重的投球負荷。
報導指出，對任何王牌投手而言，這都是「大幅超量」的工作量，更何況山本還在季後賽這樣的大場面幾乎沒有休息地反覆投球，包含關鍵戰役出現「中0日」再登板的極限調度。該報導強調，這些壓力不是單靠局數可以衡量的。
王牌投手與主砲同時出擊經典賽！美媒憂三連霸受衝擊
在這樣的背景下，山本仍將投入明年3月 WBC 的高強度國際賽，讓《Sporting News》認為對道奇而言「這已不是一般的注意事項，而是真正值得擔心的問題」。道奇近年成功的核心之一，就是避免過度使用明星球員，但山本的情況可能打破這項平衡。
除了山本之外，道奇另一位日本巨星大谷翔平也已表態將參與WBC，儘管大谷預計以打者身份出戰，但兩位頭牌球星都投入國際賽，仍被視為球團在下賽季規劃上的難題。
報導最後指出，道奇正朝三連霸之路邁進，但球隊最依賴的投手山本由伸接連承擔高壓、高負荷任務，讓2026年球季變得更加複雜，也讓球團在春訓之前就提前出現隱憂。
消息來源：《中日體育》、《Sporting News》
⚾2026年WBC經典賽即時報導：
