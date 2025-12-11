我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大谷翔平表態參戰，全力幫助日本國家隊完成WBC衛冕霸業。（圖／美聯社／達志影像）

日本國家隊明年3月WBC世界棒球經典賽權力衝擊衛冕冠軍，日本當地媒體近日陸續展開沙盤推演，規劃國家隊出線概率以及可預期的對手，《THE ANSWER》今（10）日就撰文分享除了星光熠熠的美國隊強勢挑戰之外，多明尼加也默默組成史上最強國家隊，該媒體也引用不少球迷於X上的留言，皆認為「多明尼加實際實力，比美國隊更可怕。」日本隊預賽在自家主場東京巨蛋舉行，主要競爭對手為亞洲雙強台灣與韓國，面對捷克與澳洲無意外應可取勝，目標以4連勝、C組第一姿態闖進複賽8強，將與D組第二交手，若不幸僅取得C組第二，則將面對D組第一挑戰。D組方面則齊聚南美洲雙強委內瑞拉、多明尼加，另外搭配荷蘭、以色列與尼加拉瓜，單論陣容深度與實力，委內瑞拉、多明尼加會是可預期晉級隊伍，這代表日本晉級後即高機率遇上南美強權之一，而多明尼加是最需要提防的對手。美國播客媒體Jomboy Media旗下節目《Talkin' Baseball》官方X近期陸續發布多明尼加最新陣容和預測位置，指出多明尼加在名人堂球星普侯斯（Albert Pujols）號召下，正全力組成史上最強隊伍參戰。根據該媒體透露，目前多明尼加陣容包括大都會球星索托（Juan Soto）、教士一哥小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、馬查多（Manny Machado）與紅人當家球星迪拉克魯茲（Elly De La Cruz）之外，今年拿到國聯銀棒獎的響尾蛇球星珀多莫（Geraldo Perdomo）、本季扛出45轟的光芒新星卡米內羅（Junior Caminero）也都表態參戰。考慮到這支集結大聯盟當代一線球星的隊伍，有機會在8強戰遭遇日本隊，《THE ANSWER》引用官方X上激動不已的日本球迷留言，「多明尼加這次真的非常認真。」、「這次就連美國隊以外的球隊也都鬥志昂揚。」、「多明尼加人才濟濟！這場會很激烈」、「他們是史上最強隊伍！」、「多明尼加實際上比美國隊更可怕。」