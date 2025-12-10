我是廣告 請繼續往下閱讀

第六屆世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月正式開打，中華隊本次被分在C組，將與日本、南韓、澳洲與捷克同組，而中華隊首戰將要對上澳洲。不過今（10）日澳洲總教練尼爾森（Dave Nilsson）宣布，曾成功抗癌並重返大聯盟投手丘的36歲前白襪守護神漢崔克斯（Liam Hendriks）將代表澳洲出征的經典賽，屆時也將成為中華隊重點提防的後援投手之一。漢崔克斯在2022年底被診斷罹患「非霍奇金氏淋巴瘤」，其後接受化療並於2023年4月宣布抗癌成功。5月30日，他成功重返大聯盟，成為大聯盟最令人動容的故事之一。同年底，他因韌帶移植手術整季報銷，但仍獲得美聯東山再起獎肯定。隔年與波士頓紅襪簽下2年合約，本季出賽14場，雖然球季結束後紅襪選擇不執行 200萬美元的球隊選項，僅支付200萬買斷金，但漢崔克斯仍表示將持續追求回到球場機會。漢崔克斯本人也提到，自從戰勝癌症後，我感覺自己還沒有真正回歸，我仍非常渴望站上投手丘。隨著漢崔克斯加入澳洲，也渴望在大聯盟舉辦的國際賽中證明自己的身手。漢崔克斯曾在2009年代表澳洲隊出戰，當時還是陣中最年輕球員，如今再度披上國家隊戰袍，他已是累積14年大聯盟資歷、116次救援成功、防禦率3.38的頂級後援投手，將成為澳洲隊後援陣線最大的強心針，也是中華隊在首戰需要提防的投手之一。除了漢崔克斯，守護者狀元新秀巴札納（Travis Bazzana）也已確定參賽，也讓澳洲在C組仍然是一隻不可忽視的球隊。