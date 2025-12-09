我是廣告 請繼續往下閱讀

▲道奇上月傳出有意找回舊將、前國聯MVP得主貝林傑。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）認為陣容雖仍有強化空間，但也給出暗示，認為球隊不會著眼於大動作補強。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒大聯盟超級豪門洛杉磯道奇，今年剛成為21世紀首支達成衛冕偉業球隊，卻傳出還想持續補強外野陣容，目標是貝林傑（Cody Bellinger）與塔克（Kyle Tucker），總教練羅伯斯（Dave Roberts）稍早於冬季會議對此回應，雖表明球隊仍有補強空間，但也給出暗示，「我們覺得不必有什麼大動作。」道奇今年以外卡之姿闖進季後賽，一路過關斬將挺進世界大賽，與多倫多藍鳥血戰7場奪冠，成為繼1999年紐約洋基以來，首支成功衛冕世界大賽冠軍球隊，陣中包含大谷翔平、山本由伸與史奈爾（Blake Snell）與貝茲（Mookie Betts）等一票球星雲集，無愧為當今全世界最強、也是身價最高的職業棒球隊。相較於豪華投手陣容與2位年度MVP得主貝茲、佛里曼（Freddie Freeman）坐鎮的內野，外野方面打擊火力則相對黯淡，因而球季結束後，傳出道奇有意找回本季效力紐約洋基的前球星貝林傑，以及今年自由市場最大咖外野手、芝加哥小熊的塔克。總教練羅伯斯稍早參與大聯盟冬季會議時，被問及對於新球季陣容想法，他表示球隊陣容當然還存在強化空間，「我們也持續在觀察，但我們覺得不必有什麼大動作，這支球隊依舊專注在3連霸目標上。」儘管畫並未說死，但羅伯斯似乎也在暗示道奇今年不會大動作進行補強，同時針對近日探討關於大聯盟是否設立薪資上限的話題，羅伯斯作為超級豪門球隊，也認同此事，並提出大聯盟或許可以參考NBA的作法。「我相信球團無論在何等條約下，都能夠讓球隊保持主宰力。」羅伯斯也強調，不論在何種薪資玩法、框架下，仍相信道奇可以保持競爭力，「只要說清楚規則是什麼，我始終都相信球團一切決定。」