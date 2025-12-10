我是廣告 請繼續往下閱讀

▲傅利曼（Andrew Friedman）將運動科學文化，帶進洛杉磯道奇，成為這支超級豪門近年成功的背後推手，如今他又找來舊識、前美聯最佳總教練巴爾德里加入制服組。（圖／美聯社／達志影像）

MLB洛杉磯道奇今（10）日除以史上最大約延攬終結者迪亞茲（Edwin Diaz）之外，制服組方面也做出升級。根據《明星論壇報》報導，前明尼蘇達雙城總教練、曾獲2019年美聯年度最佳總教練的巴爾德里（Rocco Baldelli）加入制服組，將擔任棒球營運總裁傅利曼（Andrew Friedman）特助，兩人過往好交情，成為巴爾德里願意放棄執教工作，轉任制服組的關鍵。美媒《Dodger Blue》稍早也針對巴爾德里加盟一事詢問傅利曼，「你在光芒隊時期就與巴爾德里建立很好的關係，如今把他招入麾下，是看中他在某方面長才，可以做出巨大貢獻嗎？」傅利曼生涯早期從光芒隊發跡，一路擔任總經理至2014年，巴爾德里則在2010年以球員、教練身分效力於光芒，僅相差5歲的兩人，因而建立不錯私交，「我還在光芒隊的時候他就在那裡打球。他是我認識的最棒的人之一。他棒球智商很高，而且非常善於與人相處。」傅利曼透露，巴爾德里後續會加入球員發展部門，協助道奇培養有天賦的年輕外野手，然而最重要的，還是在於他的人格特質，「他的思維方式、人際能力都非常出色。」巴爾德里2019年接任雙城總教練，就率隊豪奪單季101勝，獲選為美聯年度最佳總教練，近7年則率領這支小市場球隊，3度以分區冠軍姿態殺進季後賽，累積527勝502敗成績，然本季雙城僅以70勝92敗成績坐收，球團宣布不跟巴爾德里續約，如今他也選擇轉投道奇懷抱，在幕後協助球隊衝擊3連霸。