▲艾蜜莉現身大聯盟冬季會議，希望尋求一份正職工作，談到未來目標，她笑說想成為大聯盟GM。（圖／擷取自Youtube）

MLB洛杉磯道奇世界巨星大谷翔平今年6月24日作客科羅拉多洛磯時，敲出左外野全壘打，達成美日通算300轟，該球被一位名為艾蜜莉（Emily Sauvageau）的女大生接到，後續以4萬4322美元（約合新台幣138萬）賣出，有趣的是，艾蜜莉近日現身以實習生身分，參與大聯盟冬季會議，尋求一份正職工作，「我熱愛棒球，未來希望能成為MLB總經理。」艾蜜莉近日現身於佛羅里達州奧蘭多的一家酒店中，那裡正在舉行美國職棒大聯盟（MLB）冬季會議。她來這裡是為了找工作，希望畢業後能找到一份與棒球相關的工作。今年6月，她因為接到大谷翔平美日通算300轟球，並毫不猶豫將其拍賣，而登上媒體版面。住在科羅拉多州的艾蜜莉全家都是洛磯隊的死忠球迷，在主場庫爾斯球場左外野擁有一席賽季套票，根據她本人表示，自出生以來已經觀看800場比賽，生涯接到第一顆全壘打球就是大谷翔平300轟。接到當下，艾蜜莉表示，「這是人生中最快樂且難忘的時刻之一。」而在2個月後，艾蜜莉決定將這顆意義非凡的紀念球拍賣，最終以4萬4322美元成交，談到拍賣這顆球的決定，艾蜜莉透露得知價位時，片刻就做出決定，「當我看到它可能值多少錢時，我就毫不猶豫地決定了。」「畢竟我還是個大學生。這筆錢可能改變我和我弟弟的生活，所以我一點也不猶豫。可能改變我和我弟弟的生活，所以我一點也不猶豫。」艾蜜莉表示目前尚未收到錢，但她打算跟高中即將畢業的弟弟平分，「我打算和弟弟一起分享。他也非常高興。」實際上，艾蜜莉大學時就是壘球隊球員，不僅是左打，今年還獲得一壘金手套獎，在大學主修運動管理的同時，艾蜜莉也在一家數據分析的公司實習，並在父親陪伴下，來到大聯盟冬季會議尋找正職工作。談及未來目標，艾蜜莉笑說，「未來我想在棒球界工作。有一天，希望成為一名MLB總經理。我想繼續參與棒球運動，把生活全部熱情投注於棒球中。」